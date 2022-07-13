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111學年起世新、實踐、中原調漲學雜費　調幅最高1.25％

▲教育部核復實踐大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%。（資料圖／記者呂炯昌攝, 2020.3.31）
▲教育部核復實踐大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%。（資料圖／記者呂炯昌攝, 2020.3.31）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-13 15:00:28

中原大學、實踐大學及世新大學3校因「107學年度大專校院學雜費收費基準申請調整」案未獲教育部審議通過，經學校提起訴願及行政訴訟，獲勝訴。教育部今年7月召開學雜費審議小組會議，今（13）日表示，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，昨天核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%、實踐大學為1.25%、世新大學為0.75%。

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教育部指出，111學年度大專校院學雜費收費基準調整，今年並無學校提出申請，但中原大學、實踐大學及世新大學等3校訴訟案，經台北高等行政法院前於110年6月17日判決主文指出，教育部應依法院判決的法律見解，對於學校調整107學年度日間學制學士班學雜費收費基準之申請案作成決定。

因此，針對3校函送的107學年度學雜費調整申請，教育部業召開學雜費審議小組會議討論核復調幅，並自111學年度起適用。

教育部表示，未來將督導3所學校就所送的107學年度學雜費調整支用計畫及助學計畫，配合時空環境及師生需求再做調整，並以提升教學品質，保障學生就學權益為目的；同時應持續與學生溝通說明，以利學生瞭解學雜費調整後的經費使用情形及對學生影響的效益。

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