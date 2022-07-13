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脾胃虛、易腹瀉者要留意　醫：喝清冠一號要加生薑、藿香

▲開業中醫診所院長郭哲彰今（13）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，長期使用清冠一號反倒可能造成免疫力下降，他也解答民眾常見疑惑。（圖／記者許若茵攝）
▲開業中醫診所院長郭哲彰今（13）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，長期使用清冠一號反倒可能造成免疫力下降，他也解答民眾常見疑惑。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-07-13 16:19:552022-07-13 17:45:04

許多確診者都會使用新冠肺炎特效藥清冠一號，但卻有民眾將清冠一號當成「保健品」飲用，或是因為擔心與其他藥物產生交互作用影響而不敢使用。對此，開業中醫診所院長郭哲彰今（13）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，長期使用清冠一號反倒可能造成免疫力下降，他也解答民眾常見疑惑。

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清冠一號是由衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究所研發的新冠肺炎特效藥物，其藥材包含黃芩、炙甘草、桑葉、薄荷、魚腥草、防風、荊芥、板藍根、栝樓實、厚朴等10種中藥材，臨床研究認為可有效防止輕中症轉重症。

郭哲彰說明，衛生福利部國家中醫藥研究所研發清冠一號藥方，根據仿單建議，一個標準服用療程為5日，但因應民眾體質各有不同，經視訊診療後，中醫師也會給予建議調整。

而由於民眾多為輕症，症狀微乎其微，若民眾自認沒有症狀想要停藥，郭哲彰建議，中醫講求「除惡務盡」，為了減輕新冠後遺症，至少也應服用3日，至於本來就不符合清冠一號使用對象，就不需要服用清冠一號，可依照類清冠的自擬方處理。

郭哲彰進一步指出，脾胃原先就較為虛弱的人、長期容易腹瀉者，體質脾氣虛的民眾，因為清冠一號藥性苦寒，若要服用就要加入生薑、藿香等健脾化濕藥物，減輕副作用，「不是完全不能吃，就是在這個處方裡面必須要做一些加減」。

有些民眾原先可能就有服用其他藥物，郭哲彰提醒，服用清冠一號時，像是感冒藥、抗病毒口服藥等都一律要停藥，但如高血壓、糖尿病等無法停藥的藥物，或是其他藥物尚無足夠數據不能與清冠一號合併使用的，都應與清冠一號間隔一小時服用。

要特別注意的是，郭哲彰提到，懷孕前三週還是要小心，建議用醫師自擬方比清冠一號好，而孕期大於三週者、哺乳的民眾都可以使用清冠一號。

郭哲彰解釋，清冠一號是希望能抑制病毒進入、產生嚴重的細胞風暴，若是長期服用，可能會造成免疫能力下滑，因此除針對高風險族群，不然不建議作為預防性投藥，民眾若想要預防感染，坊間都有許多防疫茶，或是國家中醫藥研究所也有防疫茶方可供選擇。

面對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5叩關，郭哲彰認為，清冠一號仍具有效力，因為中醫是多靶點治療，仍會有一定的箝制效果，且BA.4及BA.5是屬於Omicron亞型變異株，只要清冠一號對Omicron有效，對BA.4及BA.5也會有效。

「清冠一號別當保健用藥！」郭哲彰強調，清冠一號仍偏苦寒，且清冠一號對於感染前期效果較好，但到感染的第6至8日，病程已經變化，像是有軟便、痰變白等狀況，此時就不宜再繼續服用清冠一號，可以請醫師依照體質與症狀調整，另若有後遺症，也不應該再使用清冠一號，應用補氣、養陰等藥物調養，才能讓身體盡速恢復正常化。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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