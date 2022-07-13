脾胃虛、易腹瀉者要留意　醫：喝清冠一號要加生薑、藿香

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭哲彰說明，衛生福利部國家中醫藥研究所研發清冠一號藥方，根據仿單建議，一個標準服用療程為5日，但因應民眾體質各有不同，經視訊診療後，中醫師也會給予建議調整。
而由於民眾多為輕症，症狀微乎其微，若民眾自認沒有症狀想要停藥，郭哲彰建議，中醫講求「除惡務盡」，為了減輕新冠後遺症，至少也應服用3日，至於本來就不符合清冠一號使用對象，就不需要服用清冠一號，可依照類清冠的自擬方處理。
郭哲彰進一步指出，脾胃原先就較為虛弱的人、長期容易腹瀉者，體質脾氣虛的民眾，因為清冠一號藥性苦寒，若要服用就要加入生薑、藿香等健脾化濕藥物，減輕副作用，「不是完全不能吃，就是在這個處方裡面必須要做一些加減」。
有些民眾原先可能就有服用其他藥物，郭哲彰提醒，服用清冠一號時，像是感冒藥、抗病毒口服藥等都一律要停藥，但如高血壓、糖尿病等無法停藥的藥物，或是其他藥物尚無足夠數據不能與清冠一號合併使用的，都應與清冠一號間隔一小時服用。
要特別注意的是，郭哲彰提到，懷孕前三週還是要小心，建議用醫師自擬方比清冠一號好，而孕期大於三週者、哺乳的民眾都可以使用清冠一號。
郭哲彰解釋，清冠一號是希望能抑制病毒進入、產生嚴重的細胞風暴，若是長期服用，可能會造成免疫能力下滑，因此除針對高風險族群，不然不建議作為預防性投藥，民眾若想要預防感染，坊間都有許多防疫茶，或是國家中醫藥研究所也有防疫茶方可供選擇。
面對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5叩關，郭哲彰認為，清冠一號仍具有效力，因為中醫是多靶點治療，仍會有一定的箝制效果，且BA.4及BA.5是屬於Omicron亞型變異株，只要清冠一號對Omicron有效，對BA.4及BA.5也會有效。
「清冠一號別當保健用藥！」郭哲彰強調，清冠一號仍偏苦寒，且清冠一號對於感染前期效果較好，但到感染的第6至8日，病程已經變化，像是有軟便、痰變白等狀況，此時就不宜再繼續服用清冠一號，可以請醫師依照體質與症狀調整，另若有後遺症，也不應該再使用清冠一號，應用補氣、養陰等藥物調養，才能讓身體盡速恢復正常化。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。