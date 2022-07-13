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本土＋29,911　新版「數位健康證明」增新美、日、澳等國SHC格式

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本土＋29,911　新版「數位健康證明」增新美、日、澳等國SHC格式

健康醫療網

2022-07-13 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增29,911例COVID-19確定病例，分別為29,849例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增49例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之29,849例本土病例，13,816例男性，16,010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

個案縣市分布

  • 新北市4,997例
  • 臺中市3,941例
  • 桃園市3,219例
  • 高雄市3,115例
  • 臺北市2,982例
  • 臺南市2,244例
  • 彰化縣1,497例
  • 屏東縣1,075例
  • 苗栗縣785例
  • 雲林縣779例
  • 新竹縣734例
  • 新竹市671例
  • 宜蘭縣657例
  • 嘉義縣573例
  • 南投縣560例
  • 花蓮縣487例
  • 基隆市427例
  • 臺東縣420例
  • 嘉義市324例
  • 金門縣182例
  • 澎湖縣145例
  • 連江縣35例
死亡個案降至49例！糖尿病史40多歲男「當日」送醫不治

指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有2例40多歲男性，第一位有接種2劑疫苗、本身有糖尿病、肝硬化等慢性疾病史，7月8日出現呼吸困難、全身倦怠等狀況，當天送醫後於醫院急診進行檢查治療，但由於病程迅速惡化，不幸因肺炎合併敗血病的關係過世，主要的死因爲新冠肺炎合併敗血症休克。

另一名40多歲有接種一劑疫苗的男性，羅一鈞補充，個案本身有癌症轉移的病史，6月22日開始有頭暈、嘔吐等症狀，6月24日就醫進行採檢確診，住院治療直至7月9日因新冠肺炎、癌症轉移的病發症過世。

數位健康證明系統新增美、日、加、澳等國採用SHC格式

指揮中心表示，衛生福利部業於今（2022）年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI（Vaccination Credential Initiative），故可發行 Smart Health Card（SHC）格式數位證明並取得認證，本次「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，預計於今年7月14日上午8時完成，新增功能說明如下：

一、新增核發Smart Health Card（SHC）格式之數位證明，符合美國（部分州）、加拿大、日本及澳洲（雪梨）等與我國頻繁交流之國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇，相關資訊可參考VCI官方網站（網址：https://vci.org/issuers ）。

二、申請方式不變，三步驟即可取得證明，增加SHC格式下載，亦支援Apple及Google一鍵加入iOS或Android手機功能（網址：https://dvc.mohw.gov.tw ）。

三、數位證明查驗程式可查驗EU及SHC兩種格式，不需切換。

指揮中心提醒，為進行版本更新，申辦平臺預計於今日下午6時至明（14）日上午8時暫時停止服務，急需使用者，請提前下載。詳細下載及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區（網址：https://covid19.mohw.gov.tw/ch/np-5345-205.html ）。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54448

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