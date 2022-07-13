嫁霍建華6年多　林心如：他是能讓我奮不顧身奔去的人

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「一個人的快樂好過兩個人一起不快樂，在沒遇到對的人之前，單身是不錯的生活。」
還沒結婚前，林心如、林志玲和舒淇經常被外界稱為「黃金剩女」，林心如曾在受訪時嘆道，自己並沒有抗拒愛情，還是希望能找到可以共吃一碗麵、天天手牽手散步，半夜想到有趣的事情也可以打電話的人。
「只是在那個人出現之前，我選擇不將就。」林心如認為兩個人在一起如果不快樂，充滿不信任跟猜忌，也代表對方並不是適合自己的對象，既然這樣還不如單身最自在。對於老公霍建華，林心如說：「我只是某天驀然發覺，他是那個能讓我『奮不顧身奔去的人』。」
「不要害怕去嘗試改變，也不要怕改變後換來失去，人生當中沒有那麼多程又青跟李大仁，沒有那麼多故事。」
眾人皆知林心如和霍建華是多年好友，最後是霍建華跨出步伐，林心如思考再三後決定接受，我們才能見到這對演藝圈中的神鵰俠侶。林心如坦言當初掙扎很久，因為擔心和霍建華分手後，自己會失去他。
她說：「很多人都會很小心去避開這一塊，滿足於保持現狀。但有時候，還是取決於心態吧，願不願意去嘗試。」但她卻表示，隨著年紀越大，人會越懂得智慧地處理關係，即使最後談戀愛發現不合，依然可以退回朋友的位置，和諧地相處。
這成為她接受霍建華的理由之一，但事實證明，他們當愛人確實比當朋友適合。
「真心覺得年紀愈大，朋友愈少，真心相惜的朋友更是得來不易」
步入社會後，所認識的朋友多半都存在著利益共生關係，上一秒是朋友，下一秒就可以因為嫉妒和比較變成敵人，能找到純粹談天的人越來越少。林心如認為，朋友在精不在多，如果難得遇見真心相待、不會相互攀比的朋友，必須要好好珍惜，且時刻感恩。
「我會願意為愛情放棄一點自我，至少知道雙方都努力過。若經過一番努力還是無法在一起，就無需再強求，一切只能隨緣。」
步入交往關係後，互相包容才能磨合成更好的一段關係，如果一味只要他人遵從自己的規矩，對方委屈久一定會爆發。但是，若努力過後還是不合，就不需再強求與求全，不是所有事都能在委屈下成事的。
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原文刊登於2019年12月27日，更新於2022年7月13日。