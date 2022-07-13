猴痘全球兩周暴增3千例 WHO下周決議是否構成緊急事件
全球猴痘疫情範圍持續擴大，根據各國通報確診病例目前全球累積至9200例，世界衛生組織（WHO）昨（12）日宣布，將於下周召開第2次緊急會議，以決定猴痘是否對全球公共衛生與健康構成威脅，決定是否將猴痘疫情提升至最高級警戒。
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年6月就曾召開首次猴痘疫情緊急會議，當時並未以「全球重大緊急公衛事件」定調猴痘疫情，但承諾會持續關注相關趨勢；根據美國商業新聞電視台報導，感染病例在過去幾周大幅增加，WHO預計再度召開相關會議，重新審視全球疫情狀況。
世衛秘書長譚德塞在視訊記者會上宣布猴痘緊急會議將於下周展開，不過委員會並未公布會在哪一天或哪幾天召開緊急會議。但透露會議內容將聚焦於近期全球疫情以及有效的應對措施，並對正在對抗猴痘疫情的國家與地區提供建議。
世衛組織上一次發布全球衛生緊急事件是在2020年1月以應對新冠肺炎疫情，並於次年3月宣布其為「大流行」；由於過去「全球衛生緊急事件」未能成功吸引各國關注，定義也很鬆散因此世衛仍採保守觀察態度；目前全球63個國家通報約9200起猴痘病例，而直到7月4日以前全球僅6000例，近期卻在短時間內大幅增加，因此獲得高度關注。