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3校調漲學雜費！學生反彈：學雜費、作業費負擔大

▲教育部核復實踐大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%。（圖／翻攝自google map）
▲教育部核復實踐大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%。（圖／翻攝自google map）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-13 16:21:49

教育部今（13）日表示，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，昨天核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%、實踐大學為1.25%、世新大學為0.75%。實踐大學高雄校區學生會長陳柏榮接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，學費與作業材料費相加，實屬高昂負擔，因此該校學生對於學雜費調漲，以反彈聲音居多。

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中原大學、實踐大學及世新大學3校因「107學年度大專校院學雜費收費基準申請調整」案未獲教育部審議通過，經學校提起訴願及行政訴訟，獲得勝訴。教育部今年7月召開學雜費審議小組會議，配合法院判決意見，綜合審酌學校具體資料，昨天核復3校調漲學雜費。

陳柏榮表示，學校在2021年左右就有召開過學雜費調漲會議，當時學生會即希望校方能夠公開透明，不僅是在會議上有學生代表參與，更希望讓更多學生知悉，如召開公聽會、座談會等，校方原定要召開，但受疫情影響取消；此外，針對調漲後的學雜費，高雄校區學生會希望能改善校內老舊的設施，如宿舍、教學大樓、學生餐廳的管理等。

陳柏榮說，學校許多系所，如服裝設計學系，一直以來吃重的都是作業層面的材料花費，學雜費與作業材料費相加為高昂負擔，因此學生對於學雜費調漲，以反彈聲音居多。

台灣學生聯合會理事長黃亭偉表示，物價上漲讓調漲學費成為不得不的決定，但重點是調漲過程中，學校是否與學生取得共識，清楚揭示調漲的學費支用計畫為何，以及對學生的助益等等，就他所知，這3校的校務基金管理委員會，幾乎沒有學生代表，呼籲學校調漲學雜費應公開透明、讓學生信服。 

高教工會組織部主任林伯儀指出，學雜費問題應回歸教育政策、由政府負擔主要責任，才不會讓學生因為經濟壓力過大，無法入學，或日後背負鉅額學貸；近20年來政府歲入成長80%以上，但學生人數卻大幅減少，代表政府有更多能力，給予學校充足支持與經費，讓高教走向公共化，學生得以免除學費壓力，不用打工、背貸款。

林伯儀認為，法院判決是針對教育部不予核可有程序瑕疵，但整體高教經費的規畫才是問題，高教公共化的挹注與政策才是重點！

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