名家論壇》錢震宇／三問陳時中，請回答

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也許指揮官在萬人之上，又掌握防疫大權，疫情期間唯他獨尊，讓陳時中目空一切，可以不用搭理輿論跟記者；但陳時中若要參選台北市，就必須放下所有的身段，好好接受外界檢驗，畢竟台北市長不是政府高官，更不是幕後影武者，他不可能就擺著一副高傲態度、逢人便閃，走到選舉完。
所以要扭轉過去負面的形象，建議陳時中應該立馬辭去指揮官，而且愈快愈好，然後舉行一個公開記者會，開放給市民提問，問到好問到飽，保證不會閃躲，也不會請人代答。我這邊先提出三個問題，讓陳時中好好準備，不要到時候又說「有意見為何不早點說」。
根據7月12日疫情指揮中心通報，也就是累計到7月11日的資料，台北市累計確診人數達39萬9113人，當天新增2808人；2020年起累計7780例COVID-19死亡病例，其中7765例本土，其中居住在台北市的有945例。
面對台北市民有39萬多人確診，有945例因疫情死亡，這樣的疫情節能接受嗎？我一問陳時中，你身為防疫指揮官，你有沒有責任？有沒有愧於台北市民？
根據疫情公開資訊，進一步比對台北市12個行政區的累計確診率，其中以萬華區的21.8%最高，其次為南港區的18.3%，再來則是信義區的17.8%。我二問陳時中，你今天要參選台北市長，你敢不敢面對萬華區居民，跟他們說指揮中心失言說「萬華是破口」，讓萬華人遭受沉重的壓力跟莫須有的罪名，身為指揮官，你不該先跟萬華人道歉嗎？
然後你說台北是你的家，你生在這裡、長在這裡，也住在這裡，你對台北市有深厚的感情，有期待也有想法。可是時中啊，你說你對台北市這麼有感情，可之前怎麼一句話也沒聽你說過，你為了這個口中你有深厚感情的台北市做了什麼？你還好意思起手式就說「台北停滯太久了」。我三問陳時中，你究竟認識多少台北市？認識幾位區里長，又有跟那些市議員討論過市政？
最新的提名記者會上，陳時中說，自己不是要指責任何人，只是為台北市的孩子感到不捨。一個主管全國衛生福利的部長，講出如此匪夷所思的話，也真是夠虛假的了。
大家都知道是綠營高層要你選台北市，大家也都知道你靠著防疫指揮官累積了很高的人氣，但若想光靠著這兩點你就想贏得選舉，未免也太小看台北市民了。請陳時中先誠實地面對自己，好好想想怎麼回答這三個問題吧！