羅宏正私約林子閎！釣出元老SpeXial女粉　一問年紀驚呆

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問及4年之間有什麼變化？羅宏正說：「子閎穩定度更成熟，以前在團體會不經意服務人設，現在比較勇於表達，像是我的哏不好笑，他真的不會附和。」林子閎說：「他一直都是我尊敬的大哥，發生腳傷很可惜，現在狀態恢復差不多了，該是宏正的時候了。」兩人越講越飄「基」情，羅宏正搞笑演一波：「當初不該退團，至少還能擁有子閎。」
羅宏正在《滴水的推理書屋》飾演推理社長，演出前做足準備，「導演意見有相左的時候，我聽起來不太舒服，就會跟導演上訴。」不過他和導演廖士涵都是溝通居多，沒有口角。林子閎演出靈異劇《綠島金魂》，形容跟導演北村豐晴相處像是「在帶Baby」，「他喜歡誇張，不是正常人生活會出現的東西，像是要求我做《航海王》艾涅爾被嚇到的表情。」林子閎個性激不得，有次導演表情糾結嘆：「你是寫實派演員。」聽在林子閎耳裡，更想做到導演要的表演。
李英宏疫情期間半年沒工作，差點去跑Uber，因為拍MV和導演王明台結緣，王明台看出他身上的憂鬱氣質，花了1個月說服他主演《走過愛的蠻荒》，他自認最大障礙是哭戲，拍攝前和百白上表演課，有次要想像女友過世的情境，李英宏真的哭不出來，「我只好用崩潰的方式狂揍自己。」真情流露讓導演過關，鼓勵他：「可以練習得更好，不過勇氣可嘉。」
張耀仁在《誰說媽媽像月亮》和葛盈瑄飾演被大時代拆散的小情侶，「我們私下根本不認識，聯絡方式都沒有，沒想到合作效果很好，一場在公園分手的戲，演到最後眼眶紅掉、臉部發麻。」被羅宏正虧像在提前闢謠戀情，「現在在打預防針嗎？」問他拍完和葛盈瑄交換電話了嗎？張耀仁害羞說：「我會不好意思啦，沒這個習慣。」《滴水的推理書屋》、《走過愛的蠻荒》、《誰說媽媽像月亮》、《綠島金魂》8月6日起陸續推出，將在MyVideo、公視每周六晚間9點同步首播，周日台視晚間10點播出。