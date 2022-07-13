大數據揭綠營掀「賴神」旋風　蔡英文這點輸賴清德

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TPOC台灣議題研究中心調查蔡英文、賴清德在7月8日至7月12日之間的網路聲量。蔡英文在前3天穩定獲得超過2萬則以上的聲量；但賴清德11日訪日行程曝光後，單日聲量大幅增加至1.2萬則，反觀蔡英文雖在同日單天聲量僅有1.1萬則。
TPOC台灣議題研究中心指出，隔天賴清德的聲量持續超車蔡英文，2天下來，賴清德的總聲量為2萬6929則、蔡英文1萬9641則，2人聲量差距16個百分點，賴清德訪日行程可說是獲得高度關注、搶盡鎂光燈。
另外網路數據分析也發現，蔡英文及賴清德在7月11日及12日的網路正負面聲量也出現差異，賴清德以0.52的好感度領先蔡英文的0.38。原因則是蔡英文宣布政府機關和公立學校下半旗1日，感念安倍對台灣的貢獻，引發正反論戰。
TPOC台灣議題研究中心表示，支持者認為美國總統拜登同樣下令全美降半旗，台灣跟進沒有不對；反方則指出，下半旗的決定可能違反現行相關實施辦法的規定。因此蔡英文共有4073則負聲量。
TPOC台灣議題研究中心說，賴清德訪日行程被評論是「台日斷交後50年最大突破」，讓賴清德的正面聲量堆疊，以1821則正聲量領先蔡英文的1557則。雖然賴訪日被認為是民進黨政府的外交突破，但光環並沒有轉移到蔡英文身上。
至於民進黨公職臉書和臉書親綠粉絲專頁對賴清德訪日的評論，TPOC台灣議題研究中心指出，調查期間發文提及賴清德相關貼文為93則，互動數高達28萬；發文提及蔡英文相關貼文只有66則，互動數約21.6萬左右。
TPOC台灣議題研究中心分析，顯示在綠營內部，針對民進黨的「外交最大突破」，關注焦點也集中在賴清德身上，宛如綠營內部掀起「賴神旋風」，儘管賴清德子弟兵在接受媒體訪問時誇讚蔡英文，但社群平台主要風向仍以吹捧賴清德為主。
TPOC台灣議題研究中心指出，賴清德被視為2024問鼎總統大位的潛在人選，近年積極展現自身在外交方面的實力，包括2020年以副總統當選人身分赴美、2022年以總統特使身分參與宏都拉斯總統就職典禮，這次前往日本也吸引國內外媒體跟進報導。
TPOC台灣議題研究中心說，賴清德在社群上創造一度超越蔡英文的討論聲量，除了替台灣開拓外交新頁，似乎也在向外界「秀肌肉」，在在證明自己的政治能量和魅力。