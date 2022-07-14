STUDIO A不等了！返校日開跑　iPad套餐72折、筆電送周邊

蘋果每年會在6.7月推出「Back to School 返校日」優惠，今年美加地區已經起在上月起跑，今年不送耳機了，改送上更實用的Apple禮物卡，最高面額150元美金，約為4454元台幣，台灣目前尚未上線，網傳可能會在下週登場，但蘋果經銷商STUDIO A不等了！自行率先舉辦「Back To School 早鳥優惠」活動，選購 iPad 9 直接送觸控筆(1,690元)，搭配大全配優惠組最低72折起，現省近5千。
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STUDIO A 即日起推出「Back To School 早鳥優惠」活動，搶先推出指定機型- iPad 9 及 MacBook Air M1機種，不限定大專院校師生皆可享有優惠，選購 iPad 9 直接贈送第三方觸控筆(價值1,690元)非Apple Pencil，或藍牙鍵盤(價值1,490元)，或以688元加購前述二項贈品；官網再加碼，搭配大全配優惠組最低72折起，組合包括iPad 9、多功能平板手提包、折疊藍牙鍵盤、觸控筆、折疊保護套及保護貼，總價值17,310元，優惠價12,388元，現省4,922元，等於72折。加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」二年期即贈送價值3,470元的實用好禮，
此外，即日起不限主機款式，只要以舊換新方案換購 iPad 9系列主機，即加碼贈500元購物金，若家中還有舊iPad，包括iPad 1-4代、iPad mini 1-3代、iPad Air1代等舊型機種，除加碼500元購物金優惠外，還可同享舊機回收加碼折抵金500元優惠。