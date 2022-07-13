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抹黑蔡炳坤中風因喝酒？北市府：宴席間幾乎沒吃飯沒碰酒

▲台北市政府發言人陳智菡13日表示，部分側翼粉專抹黑副市長蔡炳坤因為宴席間飲酒而中風，是不實指控。（圖／記者丁上程攝，2022.07.13）
▲台北市政府發言人陳智菡13日表示，部分側翼粉專抹黑副市長蔡炳坤因為宴席間飲酒而中風，是不實指控。（圖／記者丁上程攝，2022.07.13）

記者丁上程／台北報導

2022-07-13 17:01:19

台北市副市長蔡炳坤11日晚間陪同市長柯文哲，受邀前往台中市議會來台北參訪的晚宴。宴席間蔡炳坤出現中風的症狀，也隨即送醫進行治療，雖然緊急開刀後生命徵象穩定，但目前仍處於深度昏迷的情況。不過這時候卻有親綠的側翼粉專，在臉書上引用當時的現場照片，質疑台北市長柯文哲帶著高血壓的蔡炳坤交際應酬，更在照片上畫紅線，暗指蔡炳坤會中風是因為喝酒。對此北市府發言人陳智菡也出面嚴正駁斥，表示柯文哲與蔡炳坤到場後幾乎沒時間用餐及飲酒，蔡的身體就隨即出現狀況。

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陳智菡今（13）日說明，表示部分側翼粉專在副市長蔡炳坤中風後，在網路上仍有各式各樣抹黑帶風向的文章，甚至有側翼粉專暗指蔡炳坤是因為在晚宴上喝酒而導致中風。陳智菡強調，據現場隨行人員轉述，柯文哲與蔡炳坤到場後，就隨即相繼進行致詞，之後過不到十幾分鐘，蔡炳坤的身體就出現狀況，所以實際上兩人在現場幾乎沒有用餐，也沒有飲酒的情況。

▲針對側翼粉絲專頁直指宴席現場的酒品是價值破2萬的限量酒款，對此陳智菡指出，現場的酒類都是台中市方面準備，至於後方的紙袋也非酒類禮盒，而是台北市的伴手禮核桃糕。（圖／台北市政府提供）
▲針對側翼粉絲專頁直指宴席現場的酒品是價值破2萬的限量酒款，對此陳智菡指出，現場的酒類都是台中市方面準備，至於後方的紙袋也非酒類禮盒，而是台北市的伴手禮核桃糕。（圖／台北市政府提供）
至於還有側翼以現場照片帶風向，直指晚宴的酒類相當高級，影射蔡炳坤特別費花費一事，陳智菡也鄭重澄清，由於該場宴會為台中市議會所主辦，北市府方面只是應邀參加，並沒有提供任何酒類，北市府也僅準備了大稻埕的核桃糕做為伴手禮，並沒有提供任何洋酒禮盒。

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