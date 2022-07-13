抹黑蔡炳坤中風因喝酒？北市府：宴席間幾乎沒吃飯沒碰酒
台北市副市長蔡炳坤11日晚間陪同市長柯文哲，受邀前往台中市議會來台北參訪的晚宴。宴席間蔡炳坤出現中風的症狀，也隨即送醫進行治療，雖然緊急開刀後生命徵象穩定，但目前仍處於深度昏迷的情況。不過這時候卻有親綠的側翼粉專，在臉書上引用當時的現場照片，質疑台北市長柯文哲帶著高血壓的蔡炳坤交際應酬，更在照片上畫紅線，暗指蔡炳坤會中風是因為喝酒。對此北市府發言人陳智菡也出面嚴正駁斥，表示柯文哲與蔡炳坤到場後幾乎沒時間用餐及飲酒，蔡的身體就隨即出現狀況。
陳智菡今（13）日說明，表示部分側翼粉專在副市長蔡炳坤中風後，在網路上仍有各式各樣抹黑帶風向的文章，甚至有側翼粉專暗指蔡炳坤是因為在晚宴上喝酒而導致中風。陳智菡強調，據現場隨行人員轉述，柯文哲與蔡炳坤到場後，就隨即相繼進行致詞，之後過不到十幾分鐘，蔡炳坤的身體就出現狀況，所以實際上兩人在現場幾乎沒有用餐，也沒有飲酒的情況。
至於還有側翼以現場照片帶風向，直指晚宴的酒類相當高級，影射蔡炳坤特別費花費一事，陳智菡也鄭重澄清，由於該場宴會為台中市議會所主辦，北市府方面只是應邀參加，並沒有提供任何酒類，北市府也僅準備了大稻埕的核桃糕做為伴手禮，並沒有提供任何洋酒禮盒。