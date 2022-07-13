橘子嘉年華「夏日召橘令」線上開播　虛寶、獎品總價破億

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《艾爾之光》於7/14(四)晚上21:00推出【夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團：台灣黑熊代表「歐貝爾」、石虎代表「十五號」，爭奪今夏最萌動物頭銜！將進行「坐騎競賽」、「寵物大賽」、「水龍禁區副本挑戰賽」三戰兩勝關卡賽。節目當天在直播留言區應援支持隊伍，官方將抽出60名幸運兒，可獲得4支線Q版吊飾、三轉立牌、大師畫板、白爛貓周邊等獨家獎勵。
第二天則請來新星男團《原子少年》打造「原子少年．大橘夜市出任務」節目，邀請：林佳辰、黃文廷、周祖安、陳治廷、金雲、小宜，挑戰《新龍之谷》及《CSO絕對武力》熱血對戰。觀看節目可獲得超稀有獎勵：包含《新龍之谷》直播獎勵「兔兔時尚時裝兌換券」*1送完為止、加碼獎勵「充滿牧師／法師覺醒之力禮盒」1名。《CSO絕對武力》直播獎勵「活動解碼器」*5限量送完為止、加碼獎勵「絕版周邊．實體小龍炮」1名。
《新龍之谷》將於節目中搶先公開暑假大改版遊戲內容，釋出人氣角色「牧師」及「魔法師」全新覺醒技能。官方也準備系列回谷養成活動，於7月19日與玩家谷內相見歡。《CSO絕對武力》即日起登入遊戲解任務就可獲得免費永久武器「雷射開膛手」、並於節目中搶先公開全新史詩武器消息。
《天堂M》7/16(六)晚上8點推出【旗幟戰菁英賽第六季】節目．由「令狐沖爺爺」及「小屁」擔任賽評，此次第六季比賽，為首次全競賽玩家採官方機體英雄大亂鬥模式。獲勝血盟將獲得官方專屬榮譽「台版專屬血盟盟徽」，由獲勝四大血盟提供盟徽意象，官方將特別與原廠溝通設計，於台版所有血盟進行使用。
虛寶獎勵則有「[神秘變身卡]英雄(嘉年華)」*1、「旗幟戰第六季憑證(嘉年華)」*1、「伊娃的庇護」*1，特殊光圈特效並獲得暈眩抗性+5%及PVP傷害減免+1、「伊娃的憑證」*1，旗幟戰神秘特殊稱號並外加-近距離/遠距離傷害+1。
玩家觀看獎勵則為同上人數達2萬5000人，全服發放「神秘的變身抽卡包(嘉年華)」*1、「神秘的魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1。直播期間不定時派發「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1。
《新楓之谷》7/17(日)晚上20:00推出「全新海外副本・探險隊開啟冒險新篇章」節目，搶先公開海外限定副本「迷霧島探險隊」，由「Multy莫提」主持進行實況主對抗賽，兩隊分別為：前電競選手「西門夜說」及「薇薇」、知名實況主「羅傑Roger」及「瘋狂老爹」。
直播觀看同上人數達1萬5000人，全服派送武器時裝「嚼嚼熱狗」，滿滿夜市風格的時裝限定登場別錯過。為帶給玩家全新的互動體驗，官方也首度安排「安價形式」直播，玩家可以透過投票選擇直播走向，想要控制「西門夜說」、「羅傑Roger」進行指定任務，記得準時鎖定官方粉專直播內容。
「大橘夜市」線上活動召集了旗下12款人氣遊戲、祭出百萬個虛寶，即日起至7/17，完成任務可蒐集金/銀豆進行「遊戲戳戳樂」，有機會開出珍稀虛寶、周邊商品，或GASH點數與零用金。每日完成遊戲登入、簽到等簡單任務，即可獲得金豆5顆或銀豆5顆，於7/13至7/17完成「遊戲戳戳樂」1次，有機會再抽中GASH 5000點，共20位幸運兒。
這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA