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新竹輪胎行8死！縱火逆子直送地檢署　涉3罪聲請羈押禁見

▲新竹市東大路正義輪胎行上月發生8死慘劇，新竹地檢署表示，陳彥翔有串證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向新竹地院聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）
▲新竹市東大路正義輪胎行上月發生8死慘劇，新竹地檢署表示，陳彥翔有串證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向新竹地院聲請羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 17:48:45

新竹正義輪胎行上（6）月15日發生縱火奪8命悲劇，縱火的兇嫌、陳家二兒子今（13）日坦承「火是我放的」，在醫院進行筆錄完畢，經醫師評估後出院，警方依殺人、縱火罪嫌移送新竹地檢署；稍早，新竹地檢署表示，陳彥翔有串證、逃亡之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，向新竹地院聲請羈押禁見。

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回顧事發經過，當時陳彥翔與家人發生口角，出門到加油站買了汽油後，潑灑在室內一樓，之後雙方持續爭吵，陳彥翔就以打火機點燃衛生紙丟在地上，火勢迅速延燒，全家除了屋主陳父、陳彥翔大哥，其餘8人皆命喪火海。

陳彥翔自己也被火勢與濃煙所傷，在加護病房住院療養近月，今天正式接受警詢，陳彥翔坦承「火是我放的」，也承認用衛生紙捲點火，目的只是想「嚇嚇父親」，不過是蓄意還是不小心，還須釐清；訊後依殺人、縱火罪嫌移送法辦，新竹地檢署表示，陳彥翔涉犯刑法第 173 條第 1 項放火燒燬現供人使用住宅、第 271 條中殺害直系血親尊親屬、殺害直系血親尊親屬未遂；其中殺人等罪嫌重大，為最輕 5 年以上有期徒刑之罪，且有串證、逃亡之虞，因此向新竹地院聲請羈押禁見。（編輯：孫唯容）

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