被遣返印尼網紅開戰台灣政府　大呼：完全搞錯方向

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於移工一直逃（最新數據失聯移工有6.7萬人），Faisal指出其中逃最多的是家庭看護工，以他曾在台灣10多年的觀察原因有三，第一個原因是家庭看護工沒有固定休息。「有的雇主，我沒有說全部喔，例如早上阿公阿嬤在睡，兒子女兒就叫她去掃地或買菜，到了晚上阿公阿嬤又醒了，又叫她抓個背按個摩，那移工什麼時候休息啊？」Faisal認為就算到了假日或特休，雇主也是給加班費，移工還是不能休息，根本沒人受得了。所以Faisal認為最好的解方是每星期給她們休假扣薪水。「就算漲了3千元薪水，4個星期都給她休，扣一扣也是2千多，這樣加起來就沒有多少錢，給她們休假！光休假問題就跟政府講過10幾年了，10幾年了！」Faisal説。
第二個會讓移工選擇逃跑的原因，Faisal指出，台灣政府一直沒有好好管理仲介，他舉例：「移工要延長護照規費才800元，透過仲介有的卻收到5千、6千、7千，甚至到1萬也有，居留證也才1千元，也是被仲介收到2到4千元，這些你們會處理嗎？」Faisal認為有些黑心仲介胡亂收費，但台灣政府沒有強力管理，移工心裡就不會有好的感受，更何況她們每個月已經有付1500元的仲介費，卻還是層層被剝削。
第三個原因，Faisal更直指移工逃跑，「就是你們自己台灣人搞的，誰給失聯移工薪水？有台灣人要去山上做事嗎？移民署抓的完嗎？今天抓十個，明天又跑來五個、十個。」也就是台灣有些行業已雇不到人，有這樣的需求才造成移工一直逃跑，是台灣產業的問題，不能凡事都怪罪移工逃跑。
關於台灣勞動部指出低薪會影響台灣形象，Faisal指出其實台灣現在給的薪水和其他國家是差不多的。「其他國家薪水跟台灣也差不多，為什麼沒有跑掉的，如果跑掉的是因為薪水比較高，我覺得沒有錯，但是在看其他國家的薪水，跑掉的機率不多，薪水不高，為什麼？」由於論點犀利且一針見血，受到許多網友留言讚好，甚至有人表示，終於有人願意出來說實話了。