COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

被遣返印尼網紅開戰台灣政府　大呼：完全搞錯方向

▲Faisal的中文相當流利，曾在2006年來台讀書，但由於從事地下匯兌和協助同鄉女子賣淫，而被判刑和遣返回印尼。（圖／翻攝自影片）
▲Faisal的中文相當流利，曾在2006年來台讀書，但由於從事地下匯兌和協助同鄉女子賣淫，而被判刑和遣返回印尼。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-13 17:34:07

印尼政府在7月7日宣布未來印尼移工「確定」加薪3千元（漲幅17.64%），並刪除6萬元仲介費。我國勞動力發展署同日稍晚發新聞稿指出：「低薪損我國際形象、『建議』調漲看護工月薪至2萬元」。也就是我國政府認為加薪可以改善移工逃跑，對此已經被驅逐出境的印尼網紅蘇世榮（Faisal）以中文批台灣政府搞錯方向，他強調其他國家都給和台灣差不多的薪水，但是失聯移工沒有逃成像台灣這樣，是台灣政策10幾年來都在鬼打牆，且搞不清楚狀況。Faisal的說法不但引起專家支持，甚至有台灣律師這次也誇讚他是對的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Faisal的中文相當流利，曾在2006年來台讀書，但由於從事地下匯兌和協助同鄉女子賣淫，而被判刑和遣返回印尼。雖然回到印尼，但Faisal近期時常發表自己對台灣社會的看法。據悉，Faisal在影片中指出，台灣政府單純認為低薪是國恥，害移工愈逃愈多的想法是錯的，就算加薪也不會改善這個狀況。因為台灣給的移工薪水和其他國家差不多（例如新加坡和香港），但人家卻沒有逃成像台灣這樣。主要原因「是台灣政府10幾年來一直在繞圈圈！」

關於移工一直逃（最新數據失聯移工有6.7萬人），Faisal指出其中逃最多的是家庭看護工，以他曾在台灣10多年的觀察原因有三，第一個原因是家庭看護工沒有固定休息。「有的雇主，我沒有說全部喔，例如早上阿公阿嬤在睡，兒子女兒就叫她去掃地或買菜，到了晚上阿公阿嬤又醒了，又叫她抓個背按個摩，那移工什麼時候休息啊？」Faisal認為就算到了假日或特休，雇主也是給加班費，移工還是不能休息，根本沒人受得了。所以Faisal認為最好的解方是每星期給她們休假扣薪水。「就算漲了3千元薪水，4個星期都給她休，扣一扣也是2千多，這樣加起來就沒有多少錢，給她們休假！光休假問題就跟政府講過10幾年了，10幾年了！」Faisal説。

第二個會讓移工選擇逃跑的原因，Faisal指出，台灣政府一直沒有好好管理仲介，他舉例：「移工要延長護照規費才800元，透過仲介有的卻收到5千、6千、7千，甚至到1萬也有，居留證也才1千元，也是被仲介收到2到4千元，這些你們會處理嗎？」Faisal認為有些黑心仲介胡亂收費，但台灣政府沒有強力管理，移工心裡就不會有好的感受，更何況她們每個月已經有付1500元的仲介費，卻還是層層被剝削。

第三個原因，Faisal更直指移工逃跑，「就是你們自己台灣人搞的，誰給失聯移工薪水？有台灣人要去山上做事嗎？移民署抓的完嗎？今天抓十個，明天又跑來五個、十個。」也就是台灣有些行業已雇不到人，有這樣的需求才造成移工一直逃跑，是台灣產業的問題，不能凡事都怪罪移工逃跑。

關於台灣勞動部指出低薪會影響台灣形象，Faisal指出其實台灣現在給的薪水和其他國家是差不多的。「其他國家薪水跟台灣也差不多，為什麼沒有跑掉的，如果跑掉的是因為薪水比較高，我覺得沒有錯，但是在看其他國家的薪水，跑掉的機率不多，薪水不高，為什麼？」由於論點犀利且一針見血，受到許多網友留言讚好，甚至有人表示，終於有人願意出來說實話了。

▲臺北市勞動力重建運用處為使被看護人獲得更好照顧，持續推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」。（示意圖／shutterstock）
▲我國政府認為加薪可以改善移工逃跑，對此已經被驅逐出境的印尼網紅蘇世榮（Faisal）以中文批台灣政府搞錯方向。（示意圖／shutterstock）

新加坡十大富豪有四位是中國移民　富豪移居星國原因揭秘

資產蒸發1620億仍是新加坡首富　一窺李西廷致富之路

失聯移工自首、盼返鄉　政府助尋子

太時尚！泰國公主參加巴黎時裝週服裝引熱議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀