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房市／土建融逾放比率創新低　專家：爛尾樓潮相對下降

▲土建融逾放比率創新低，安信建經評估，爛尾樓潮機率偏低。（圖／NOWnews資料照片）
▲土建融逾放比率創新低，安信建經評估，爛尾樓潮機率偏低。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-14 08:30:00

安信建經彙整今(2022)年上半年度的逾期放款比率(逾放比率)，我國建築貸款餘額雖來到3兆2,546億元歷史高點，但還款品質卻相當優異，四月逾放比率僅約0.05％；相較之下，國銀整體貸款同期約0.16％，呆帳比率遠高於土建融。安信建經總經理張峰榮表示，今年以來土建融逾放比率處於歷史新低，代表歷經過好幾波的景氣循環下，已淘汰許多財務狀況不佳的建商，目前整體上來看，建商財務體質普遍穩定健康，還款尚屬正常，除非未來央行大幅升息，就以現狀推估，下半年會有爛尾樓潮的機率仍偏低。

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安信建經表示，所謂「逾放比率」是指在一定期限未正常繳納本息的放款占總放款的比率，若數值越高，代表銀行越難收不回本息、放款品質不佳，銀行會面臨較多的風險。

安信建經彙整金管會數據顯示，自2021年年中以來，國銀整體貸款逾放比率多介於0.16％-0.21％之間，但土建融同期的逾放比率卻僅約0.05％-0.13％，整體優於其他貸款。另外，央行於三月決定升息1碼，面臨新政策的衝擊，但出乎意料的是，四月土建融逾放比率不升反降，回到0.05％的歷史低點，顯示整體建商經營狀況似乎比外界想像得好。

張峰榮解釋，雖然央行連續升息，但若將時間線拉長來看，今年利率仍處於低點，建商負擔利息雖然加重，但企業資本較佳的建設公司不至於被壓垮。其次，仍有許多持續推案的優良建商，過去累積十幾年的雄厚實力，又對升息已早有準備，近來因疫情影響、原物料價格上漲，以及央行管控政策，財務計畫趨於保守，所受衝擊相對較小。

再者，2014年土建融逾放比率曾一度衝高到0.21％，當時市場上並未出現爛尾樓潮，可見建設公司在好不容易開發整合完成後，放棄建案的狀況並不普遍，更遑論現今逾放比率僅0.05％，目前台灣經濟體質尚佳，央行仍採溫和升息，尚不致發生惡性通膨，因此會衍生出爛尾樓潮的機率，依各項數據顯示相對較低。

張峰榮表示，雖然上半年因央行升息、疫情與打炒房政策影響，使得建商購地暫趨於保守，若下半年疫情減緩，建商的開發腳步及購地力道可望回升。

另外，土地開發過程中，開發商與地主最怕碰上銀行核貸時間長、營造商財務出狀況、貸款不順利等問題，造成有些原本體質不差的開發商或地主，因不了解申貸流程，而錯過商機，而安信建經與國內約20家銀行誠信配合，熟悉申貸業務各個流程與所需文件，因此能替地主快速爭取到興建資金，以及相對彈性的還款條件。例如：安信建經為地主「全案管理」代建的「延平北路危老自建案」，僅花22個工作天就為地主籌措到興建資金，讓工程順利進行。

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