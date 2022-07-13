翻轉30年品牌形象　怡客首間概念門市林口開幕

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怡客咖啡總經理劉人豪表示，我們常提到星巴克綠、路易莎橘、CAMA黃，我們期盼未來大家也能嚷嚷上口《怡客藍》來作為我們重要的品牌識別。揮別過去咖啡廳昏黃柔和印象，以白色中性調為主，搭配選用水抿石、不鏽鋼及淺色木質等材質，來凸顯全新品牌主色的藍色，希望提供給顧客溫暖舒適的用餐環境及更好的消費體驗及品質，呈現明亮舒適簡約的港灣度假風格。
另外，也在功能性上作了更大的優化，不但於二樓客席區規劃了兩個會議空間，提供給附近上班族一個隱密又方便的會議室選項，呼應現代行動辦公室潮流，更在座位區內大幅增設插座，平均每兩個位置就有一個插座，供應近50組插座，滿足辦公人士的需求。店內wifi更與知名品牌Aruba合作，確保提供店內上網暢通。
而陪伴怡客咖啡無數忠實粉絲許多年的人氣經典產品義式香飯糰，香濃起司搭配經典義士紅醬鋪蓋在白飯上的邪惡濃郁組合，於2021年中於菜單上消失，讓粉絲紛紛敲碗，此次在林口概念店驚喜現身菜單。怡客咖啡於5月在官方粉絲團舉辦明星商品選拔，超過千位粉絲票選出「義式香飯糰」作為怡客咖啡的明星產品，因此本次特別拉回菜單。更驚喜的是，此次怡客咖啡更是與正宗比利時鬆餅品牌Belga合作，將於林口概念門市販售最正統、最道地的布魯塞爾鬆餅，並特別邀請台灣法國人協會副會長Elias站台，開幕首三日作為一日店長。
此次新形態概念門市也搭配了盛大的開幕優惠活動，15、16日推出追蹤怡客IG享開幕限定冰美式1元優惠，每日限量50名共計100名，絕對是要手刀排起來，7月15日當日，全台門市更呼應林口店開幕同慶，享全台門市全飲品買一送一優惠。16至28日單筆消費滿300元，即贈150元抵用券。再推出16至28日多人優惠，三人同行用餐9折，四人同行用餐85折。此外，針對數位會員，更推出加碼活動，數位會員儲值1000元，除可獲得兩張80元咖啡兌換券外，更可加碼獲得酒精噴瓶乙瓶。
劉人豪指出，這是怡客在過去近30年的時間來第一次做出這麼大的品牌視覺更動，期望作出的改變可以讓年輕世代的朋友了解到這個品牌的魅力以及我們對於產品及口味上的堅持，這只是品牌重塑的第一步，未來將逐步調整既有門市，並持續開展新門市，提供更多顧客選擇。