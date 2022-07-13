高雄2至5歲小兒莫德納疫苗社區接種站　今晚8點開放預約

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潘炤穎也提醒，兒童接種後可透過接種單位提供的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，請家長協助關注家中幼兒接種後狀況，如出現發燒超過 48 小時、食慾不振、躁動、哭鬧、呼吸急促、心悸、暈厥、運動耐受不良，如走幾步路就很喘或沒有力氣爬樓梯、暈厥或嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、心跳加速、全身紅疹等症狀，請儘速前往具有兒科之醫療院所就醫，以利診察。衛生局並指定高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院6家指定後送責任醫院，全力做好銜續醫療照護工作, 請市民朋友安心。
潘炤穎也指出，目前國內通過EUA審核，僅小兒莫德納疫苗適用6個月以上至5歲幼兒接種。衛生局提醒COVID-19 小兒莫德納疫苗可與其他幼兒常規疫苗間隔任何時間接種，也可同時分開不同部位接種。高市設置之小兒社區接種站僅提供小兒莫德納疫苗，以利現場接種秩序控管並有利於接種反應之判別，欲同時接種其他幼兒常規疫苗者，請預約小兒疫苗合約醫療院所；若曾經確診則建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後再接種疫苗。
至於，轄內整備負壓隔離及專責病房總計1,575床，空床率63.0%。統計近一週基層診所總計發出快篩試劑7,252劑，篩檢陽性人數2,121人，陽性率29.24%，衛生局提醒出現呼吸道症狀的市民朋友，請停止上班並以家用快篩檢測，或就近前往診所看診，告知醫師相關接觸史及活動史以利診斷。並特別提醒65歲以上長輩及糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子之確診民眾，聽從醫囑建議，儘早用藥，以防重症或死亡風險發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。