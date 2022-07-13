台灣遊戲創意設計大賽開跑　最新虛幻引擎5促產業升級

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主辦方Epic Games的UE大中華區Managing Director吳灝以視訊方式參加記者會指出，Unreal Engine開發到現在，除了廣泛應用在遊戲外，也用於電影、影視、建築、汽車、製造與模擬領域，之前與台灣廠商合作，也感受到廠商與學校學生鮮明的特色與創意能量，希望這次賽事能找到更多創意的優秀人才，
共同主辦方唯晶科技董事長詹承翰也說，遊戲產業這方面人才難尋，希望可以藉由比賽來培育可以對接國際的優秀人才。為了讓大家更了解Unreal Engine 5，這次獎金與過去相比可說是翻倍，希望吸引更多人來參與，他也提到過去參加過兩屆賽事的同學們，如今都有很好的發展，如果學生們的作品想要商業化，公司可以提供協助，而公司未來也會舉辦相關研討會，整理教材教案給學校老師。
協辦單位台灣遊戲產業振興會的理事長劉信則指出，這次舉辦賽事的宗旨，與振興會想要推動原創、培育人才的理念不謀而合，Unreal Engine讓更多人順利使用研發，可以有效縮短遊戲開發的製程，在人事方面也能更加精簡，且Unreal Engine不只用於遊戲，更能用於各個領域讓「美夢成真」，未來元宇宙時代下這也是重要關鍵。
本次的Unreal Engine 5台灣遊戲創意設計大賽，從明（14）日起開放報名至2023年6月20日，並於2023年6月30日截止收件。報名資格為各大專院校學生，徵集的作品不受限於遊戲類別，遊戲類作品有資格獲得金獎、銀獎、銅獎殊榮，非遊戲類作品（如動畫、電影等）表現傑出之作品也將另行評選，給予特別獎。比賽以個人或團體進行混和評選，其中團體不限人數的參與。本次比賽的評選標準為：創意表現（30%）；整體程式、美術、音效、介面的展現（30%）；技術能力、製作品質（30%）；市場性（10%）。
大賽前三名獎金分別為新台幣20萬、12萬與8萬元整，佳作5名各為新台幣2萬元，得獎者之指導老師也提供指導獎金，此外，凡是入選者皆能獲得入圍獎狀。獲獎名單將於2023年7月20日公布在活動網站中，並於2023年7月24日舉行頒獎典禮。
Unreal Engine 5 為Epic Games 開發的Unreal Engine中最新一代版本，Unreal Engine 5的兩大核心技術 ，其一是「Nanite」，可以幫助開發者在不需要關注場景、模型複雜度的情況下，將高細節攝影源材料匯入遊戲的先進技術，用於處理遊戲場景中複雜的幾何體。再者是「Lumen」，提供動態的全域光照，即時回應場景和光源的變化，擁有高品質的多次反彈的漫反射間接光以及鏡面反射效果，極大提升畫面品質和改善專案反覆運算時間。
在兩大技術注入及多項技術改良下，實現如電影及現實世界般擬真的視覺效果。越來越多知名遊戲大作宣佈採用Unreal Engine 5進行開發，如《古墓奇兵》、《巫師》及《黑神話：悟空》等，來打造出栩栩如生的3D遊戲世界。