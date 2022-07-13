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泰國翻拍韓劇《夫妻的戰爭》　泰版「最美小三」引爆話題

▲泰國宣布翻拍《夫妻的世界》，擔任泰版「最美小三」的人選受到大眾矚目。（圖／翻攝自Instagram）
▲泰國宣布翻拍《夫妻的世界》，擔任泰版「最美小三」的人選受到大眾矚目。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-13 19:04:10

韓劇《夫妻的戰爭》不但成功還原美國原版劇情，還因為「最美小三」韓韶禧而引爆話題。由於該劇主演群全都高顏值，且劇情反轉又辛辣，在韓國收視率創紀錄之外，在亞洲各國也相當熱門，而韓韶禧也憑藉該劇爆紅。近日泰國宣布翻拍《夫妻的世界》，擔任泰版「最美小三」的人選受到大眾矚目，是現年24歲的Patricia Tanchanok Good，無論身材還是外貌都被評為「不輸給韓韶禧」。

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泰國3台（CH3）近日宣布《夫妻的世界》由45歲女星Ann Thongprasom和40歲男星Ananda Everingham擔任泰版金喜愛和朴海俊，而泰版韓韶禧的人選則由3台旗下的英泰混血女藝人Patricia擔任。

1997年出生的Patricia於13歲出道，年紀輕輕就已經拍過多部電視劇，代表作有《雙重命運》、《烈火情牢》和《雲霄之戀》等，直到她於去年在《轉學來的女生第二季》中飾演車禍肇事千金「米妮」而令觀眾留下深刻印象。身為英國和泰國混血兒的Patricia，除了有深邃的五官之外，身高170cm的她更擁有超高挑身形，因此成為各大品牌的寵兒，並參與多個廣告拍攝。

雖然事業剛起步，但Patricia早早便被套牢，和身家過百萬的富商Note Vises Rangsisingpipat交往公開認愛一陣子，更於上月接受男友的求婚，24歲就準備步入人生的另一階段，人生完全勝利組。而粉絲們也相當期待，天生自帶千金氣質的Patricia將如何演繹「最美小三」。

▲現年24歲的Patricia Tanchanok Good，無論身材還是外貌都被評為「不輸給韓韶禧」。（圖／翻攝自Instagram）
▲現年24歲的Patricia Tanchanok Good，無論身材還是外貌都被評為「不輸給韓韶禧」。（圖／翻攝自Instagram）
▲韓劇《夫妻的戰爭》即將翻拍成泰版（如右圖）。（圖／翻攝自劇照）
▲韓劇《夫妻的戰爭》即將翻拍成泰版（如右圖）。（圖／翻攝自劇照）
▲天生自帶千金氣質的Patricia。（圖／翻攝自Instagram）
▲天生自帶千金氣質的Patricia。（圖／翻攝自Instagram）

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