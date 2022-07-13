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高捷岡山路竹延伸線　第二B階段環評過關

▲高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）通過環評，將朝全線118年完工通車目標邁進。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）通過環評，將朝全線118年完工通車目標邁進。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-07-13 22:00:00

高雄捷運岡山路竹延伸線路竹湖內段完成「最後一哩路」，行政院環保署今（13）日召開審查委員會，審查「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書」，會議採視訊方式進行，經與會環評委員討論結果，審查結論為審核通過。

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高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書前於4月6日經過環保署召開專案小組初審會議，針對初審會議所提議題包括土石方量估算方式及堆置、車站出入口及連通道規劃、與台1 線拓寬之施工期程、噪音增量及振動影響、施工機具車輛自主管理標章落實管理等，高市府捷運局於本次審查委員會透過視訊會議逐一詳細說明，獲審查委員會議審核通過。

▲高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）路線全長約3.79公里，共設置2座高架車站。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）路線全長約3.79公里，共設置2座高架車站。（圖／高市府捷運局提供）
副秘書長王啟川表示，今日環境影響評估423次大會審查，審查通過後續將依將依委員建議與審查結論補充納入定稿，作成環評報告書，送主管機關認可。有關環評委員建議事項，捷運局將盡最大的努力進行各項生態環境保護措施，未來施工期間將落實環評承諾事項，減輕施工對地方的影響。

捷運局長吳義隆指出，本計畫路線起點銜接「岡山路竹延伸線(第二A階段)」計畫之南路竹(RK6)站尾軌起，沿途行經本市路竹區中山路至本市湖內區中山路一段。路線全長約3.79公里，共設置2座高架車站，今日第二B階段環境影響說明書通過，是未來行政院核定綜合規劃報告重要關鍵，如後續順利獲中央核定，將朝岡山路竹延伸線全線118年完工通車目標邁進。

▲高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）今通過環評，完成北高捷運「最後一哩路」。（圖／高市府新聞局提供）
▲高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）今通過環評，完成北高捷運「最後一哩路」。（圖／高市府捷運局提供）
高雄都會區北向軸線主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，服務沿線數千億產值之各大園區，更是南部半導體材料S廊帶重要一環，捷運建設除滿足既有運輸需求外，亦肩負帶動地方發展之責，岡山路竹延伸線位於高雄未來最重要的科技產業廊帶上，可串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區等4大科技園區等，預期將成為高雄都會區重要之產業廊帶，各產業園區預計可吸引12萬就業人口，可打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境，為避免日後衍生類似竹科的交通擁塞問題，實應及早提供良好的大眾運輸服務。

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