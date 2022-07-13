馬台泰團隊聯手出擊！彭發編導手機拍攝新作《手機見鬼》

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團隊更邀請到久未在台灣推出新作，《見鬼》系列國際名導香港金獎恐怖大師—彭發擔任本片編導，大量啟用台灣新生代演員及幕後製作團隊，組成堅強的國際合作陣容。儘管礙於疫情而使製作時程不斷推遲，仍在多方團隊協調及眾人努力下，終於在今年跨國完成。作品甚至入圍韓國富川國際奇幻影展（BIFAN），於本週末在韓國進行搶先放映！這也是在去年的話題大作《月老》及《詭扯》在富川國際奇幻影展擔任開幕片後，台灣再度將作品推至國際舞台。
《手機見鬼》由香港知名恐怖大師「彭氏兄弟」的彭發親自執導及撰寫劇本，同時也是彭發首部台灣合作電影作品，全程使用手機拍攝，呼應了片名《手機見鬼》。彭發導演坦言：「在寫這個劇本前，我一直思考究竟在我們的生活中會有什麽樣的方式見到鬼。就在我用手機查閱見鬼事件時，才發現我竟然忽略了現代人隨身都要攜帶的『手機』。我們其實無論到哪都會帶上手機，用手機拍照，攝影，記錄生活。但是！如果有一天發現通過自己的手機能拍攝到鬼魂，我們會不會丟棄它呢？」 本片馬來西亞監製吳佩玲帶領片中演員姚蜜與劉倩妏，本週末一同前往富川國際奇幻影展參加搶先首映，見證了韓國現場觀眾與影評對本片的高度讚賞。全片演員絕大部分皆由台灣新生代演員演出，包含曾在《我的少女時代》中大放異彩的簡廷芮，外型亮麗外更具備堅強實力，為本片大大加分。
劇情講述女主角莉莉是一名通過直播吸引粉絲並以此作為收入的直播達人，因不受歡迎而煩惱，在得知她的男朋友和她最好的朋友發生關係後，生活更是墜入了低谷。有一天她在無意中拾取鄰居快遞，包裹中僅有一部手機，而手機裏竟有一位名叫小雅的女鬼。在小雅的幫助下，莉莉的男朋友得到了報應，直播間的粉絲也越來越多。莉莉非常高興，於是她決定和小雅一起發展直播事業。但小雅希望莉莉能協助她復仇。原來，小雅中學時期慘遭霸淩，最後死於非命。莉莉同意幫助她，直到小雅說出最後的復仇目標......。《手機見鬼》在韓國富川奇幻影展進行搶先放映後，今年也將在全球發行。