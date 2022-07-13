衛武營攜手寬宏推公益展演 「獅子王」千名學生搶先看
重量級音樂劇《獅子王》首次前進衛武營歌劇院，備受矚目。今（13）日衛武營攜手寬宏藝術等單位，聯合邀請來自偏鄉地區學校、世界展望會資助的家庭等高雄在地近千名學生進劇場，搶先觀看《獅子王》總彩排。感受由國際頂尖臺前幕後團隊製作，藉由令人驚豔的視聽設計與撼動人心的音樂表演，重現迪士尼經典同名動畫。
衛武營藝術總監簡文彬表示：「衛武營作為南臺灣重要的藝文匯集與推廣平台，肩負著培育文化觀眾與藝術紮根的責任。借此次難得的機會邀請學生一同來欣賞國際級的音樂劇，除了感受現場演出的震撼外，希望能有更多孩子們從表演中獲得啟發，讓藝術的感動成為支持他們的力量，也許這次的演出將成為孩子們大膽造夢與實現夢想的契機。」
除了邀請高雄在地學生欣賞《獅子王》音樂劇外，衛武營為能讓全國學生有機會進一步親身體驗場館及廳院空間特色，每年「藝企學」都會邀請音樂、舞蹈、馬戲以及傳統戲曲等不同類型的專業表演團隊，結合劇場禮儀、廳院介紹與正式演出，讓美感教育在潛移默化中發酵；「劇場藝術體驗教育計畫」則規劃體驗課程、讀劇課程、藝文人才培育、共學工作坊等一系列的體驗教育課程，由藝術家或業師與教育者共同規劃，培養孩子的藝術欣賞能力與厚植孩子的創造力，讓走進劇場成為學生生活裡的日常。