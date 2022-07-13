《琅琊榜》童星長大了 22歲吳磊扒衣「猛男壯肌現形」
童星出身的吳磊在《琅琊榜》飾演「小飛流」，古靈精怪的模樣迷倒不少姨母粉，現年22歲的他已是流量小生，近期在愛奇藝《星漢燦爛》和趙露思搭檔，劇中大秀精壯好身材，其中一幕療傷戲，吳磊裸著上身，厚實胸膛被箭給射穿了，趙露思靈機一動用項鍊弦線，試圖將他胸膛的箭頭給扯出，兩人臉對著臉靠得超近，即使女方害怕撇過頭，吳磊仍抓住她的手讓她完成，粉紅泡泡滿天飛。
趙露思演出《星漢燦爛》誕生出不少搞笑表情包，不但雙眼黑青、鼻孔流血，有一場與吳磊一同騎馬的戲，她在馬背上大吼：「等一下等一下，啊！」表情相當痛苦猙獰，甚至直接嚎啕大哭，原來趙露思不知道已經開拍，突然向前狂奔讓她以為馬兒瘋了，坐在背後的吳磊趕緊用衛生紙幫她擦淚，可靠地說：「我怎麼可能讓馬瘋呢？」導演一臉懵後才恍然大悟，「我以為是戲呢，（反應）特別真實。」趙露思在微博自嘲自己應該被稱為程少「傷」，因為「傷上加傷」。
趙露思戲裡被男二猛丟直球告白，甚至不惜為了她悔婚追愛，雖然趙露思眉頭緊皺，但經過對方長時間的陪伴，甚至認為：「只有他跟我提親，如果還挑三揀四，再找也難。」因而接受對方的愛意，私下互訂終身，然而她母親得知兩人相處情形，發現女兒根本對對方毫無愛意，堅決退回這門婚事，但她竟已披上大紅嫁衣，準備嫁人了，並向吳磊說出：「你是你，我是我，今日應就是你我最後一次見面。」預告劇情即將開虐。