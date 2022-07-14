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iPhone 14 傳「3項之最」　頂規賣6萬：果粉還有腎可賣？

▲網路上傳聞 iPhone 14頂規款售價會逼近6萬，很有可能成為史上最貴iPhone。(網路渲染圖／翻攝 Apple HUB twitter )
▲網路上傳聞 iPhone 14頂規款售價會逼近6萬，很有可能成為史上最貴iPhone。(網路渲染圖／翻攝 Apple HUB twitter )

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-14 00:15:00

距離9月的蘋果發表會還有2個月，網路上已經開始瘋傳iPhone 14各項傳聞，《NOWnews今日新聞》整理目前網傳關於iPhone 14系列3項之「最」！像是外媒指出有可能會出現最貴iPhone，最頂規的版本價格可能逼近6萬元，果粉們可能要開始好好存錢了！

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史上最貴iPhone

外媒指出，受電子產品的供應鏈價格不斷上漲的影響，墊高了生產成本，專家估計，蘋果極有可能會調漲iPhone 14的售價，預計iPhone 14全系列手機將會調漲約100美元（約2979元台幣），頂規的iPhone 14 Pro Max如果有2TB超大容量推出的話，售價恐突破2000美元（約59593元台幣），iPhone 14 Pro會從1199美元起跳（約35726元台幣），入門款iPhone 14售價為899美元起（約26787元台幣），iPhone 14 Max則是999美元起（約29766元台幣）。

最長續航力

傳聞iPhone 14機身會更厚，原因可能會是有更大顆的電池。iPhone 14使用3279mAh、6.1吋iPhone 14 Pro 為3200mAh、6.7吋iPhone 14 Max 4325mAh、6.7吋iPhone 14 Pro Max則有4323mAh，搭配優化過的性能或許能夠在新設備上提供長達 30 小時的續航力，有望成為最長續航力的電池。

▲iPhone 14系列電池傳聞。(圖／翻攝網路)
▲iPhone 14系列電池傳聞會更大，續航力在整體性能優化之下可望達到30小時。(圖／翻攝網路)
自家最高畫素鏡頭

蘋果最強分析師郭明琪預測，iPhone 14 鏡頭升級將是蘋果有史以來最明顯改進一次，前置鏡頭同樣會帶來升級，前鏡頭也有望配置自動對焦。據傳蘋果祖傳1200萬畫素鏡頭將會升級到4800萬畫素，但可能只配置給Pro系列，有望帶來更令人驚豔的拍攝效果。

▲傳聞iPhone 14 Pro系列會是使用4800萬畫素鏡頭。(圖／翻攝AppleHub）
▲傳聞iPhone 14 Pro系列會是使用4800萬畫素鏡頭。(圖／翻攝AppleHub）

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