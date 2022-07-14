iPhone 14 傳「3項之最」　頂規賣6萬：果粉還有腎可賣？

我是廣告 請繼續往下閱讀
外媒指出，受電子產品的供應鏈價格不斷上漲的影響，墊高了生產成本，專家估計，蘋果極有可能會調漲iPhone 14的售價，預計iPhone 14全系列手機將會調漲約100美元（約2979元台幣），頂規的iPhone 14 Pro Max如果有2TB超大容量推出的話，售價恐突破2000美元（約59593元台幣），iPhone 14 Pro會從1199美元起跳（約35726元台幣），入門款iPhone 14售價為899美元起（約26787元台幣），iPhone 14 Max則是999美元起（約29766元台幣）。
最長續航力
傳聞iPhone 14機身會更厚，原因可能會是有更大顆的電池。iPhone 14使用3279mAh、6.1吋iPhone 14 Pro 為3200mAh、6.7吋iPhone 14 Max 4325mAh、6.7吋iPhone 14 Pro Max則有4323mAh，搭配優化過的性能或許能夠在新設備上提供長達 30 小時的續航力，有望成為最長續航力的電池。
自家最高畫素鏡頭
蘋果最強分析師郭明琪預測，iPhone 14 鏡頭升級將是蘋果有史以來最明顯改進一次，前置鏡頭同樣會帶來升級，前鏡頭也有望配置自動對焦。據傳蘋果祖傳1200萬畫素鏡頭將會升級到4800萬畫素，但可能只配置給Pro系列，有望帶來更令人驚豔的拍攝效果。