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熱狗自爆2大惡習成癮！「夾娃娃」太多次　悟出人生真理

▲熱狗推出新歌《早就》，自爆有2惡習。（圖／本色音樂提供）
▲熱狗推出新歌《早就》，自爆有2惡習。（圖／本色音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-13 21:46:29

熱狗新歌《早就》，可以說是他檢視內心深層的心靈之歌，透過一如過往犀利及諷刺口吻的歌詞，熱狗把過往在追逐夢想跟現實拉扯，對時間流逝的感嘆及因工作隨波逐流，所產生自我妥協的省思，全寫進歌裡，熱狗談及當初在創作時身心靈都受影響，透露寫歌當下「心情非常不美麗」，因此寫出的字句都顯得有些憂鬱。

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提及自己過往生活中因為習慣而「早就」養成的陋習，熱狗透露自己是一個不愛睡覺的人，更自曝自己因為長期受失眠所苦而導致難入睡，他表示：「失眠是一個困擾著我十幾年卻又早就習慣的生活作息，即使隔天有工作像是要錄音或是有演出，我前一天也一定不會早睡養精蓄銳，一定失眠到早上，所以隔天工作一開始會很痛苦，可能要稍微動一下流一點汗，才能慢慢回過神來。我知道這樣不對 ，但是『早就習慣』是一件很可怕的事。」

▲熱狗推出新歌《早就》。（圖／本色音樂提供）
▲熱狗一直受失眠所苦。（圖／本色音樂提供）
藉寫歌做內心自我省思的熱狗除了自招有長期失眠陋習外，更坦承自己有兩個壞習慣，「吃檳榔」及「抽菸」難以戒斷，他苦笑說：「檳榔是戒了，但有時太苦悶又開始吃，就這樣戒了又吃戒了又吃，來來回回好幾回，抽菸也不太好，但就是沒辦法，希望有一天都能戒掉。」至於「好習慣」的部分，自認是顧家男人的熱狗透露私底下對女兒特別有耐心，更表示這是他近年來養成的最好習慣，他笑說：「放假時女兒都很早起床，全家只有我會早起甚至沒有睡覺陪她玩。」

▲熱狗推出新歌《早就》。（圖／本色音樂提供）
▲熱狗自爆有2大惡習。（圖／本色音樂提供）
此外，《早就》邀來草爺客串，熱心的草爺在第一次跟熱狗碰面時為了要給偶像驚喜，從彰化載了一台娃娃機到熱狗家，讓熱狗的小孩又驚又喜。熱狗笑說，平常跟小孩培養親情的最大消遣正是夾娃娃他意外從夾娃娃機悟出人生真理，「當你投第一個十塊錢的時候，就是無論你花多少錢就是要把它夾出來，這告訴我們要成功一定要堅持到底！頭都洗了，無論如何投到保夾就是要把它夾出來，要嘛你就不要玩，不然就要夾到出來為止。」

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