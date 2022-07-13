熱狗自爆2大惡習成癮！「夾娃娃」太多次 悟出人生真理
熱狗新歌《早就》，可以說是他檢視內心深層的心靈之歌，透過一如過往犀利及諷刺口吻的歌詞，熱狗把過往在追逐夢想跟現實拉扯，對時間流逝的感嘆及因工作隨波逐流，所產生自我妥協的省思，全寫進歌裡，熱狗談及當初在創作時身心靈都受影響，透露寫歌當下「心情非常不美麗」，因此寫出的字句都顯得有些憂鬱。
提及自己過往生活中因為習慣而「早就」養成的陋習，熱狗透露自己是一個不愛睡覺的人，更自曝自己因為長期受失眠所苦而導致難入睡，他表示：「失眠是一個困擾著我十幾年卻又早就習慣的生活作息，即使隔天有工作像是要錄音或是有演出，我前一天也一定不會早睡養精蓄銳，一定失眠到早上，所以隔天工作一開始會很痛苦，可能要稍微動一下流一點汗，才能慢慢回過神來。我知道這樣不對 ，但是『早就習慣』是一件很可怕的事。」
藉寫歌做內心自我省思的熱狗除了自招有長期失眠陋習外，更坦承自己有兩個壞習慣，「吃檳榔」及「抽菸」難以戒斷，他苦笑說：「檳榔是戒了，但有時太苦悶又開始吃，就這樣戒了又吃戒了又吃，來來回回好幾回，抽菸也不太好，但就是沒辦法，希望有一天都能戒掉。」至於「好習慣」的部分，自認是顧家男人的熱狗透露私底下對女兒特別有耐心，更表示這是他近年來養成的最好習慣，他笑說：「放假時女兒都很早起床，全家只有我會早起甚至沒有睡覺陪她玩。」
此外，《早就》邀來草爺客串，熱心的草爺在第一次跟熱狗碰面時為了要給偶像驚喜，從彰化載了一台娃娃機到熱狗家，讓熱狗的小孩又驚又喜。熱狗笑說，平常跟小孩培養親情的最大消遣正是夾娃娃，他意外從夾娃娃機悟出人生真理，「當你投第一個十塊錢的時候，就是無論你花多少錢就是要把它夾出來，這告訴我們要成功一定要堅持到底！頭都洗了，無論如何投到保夾就是要把它夾出來，要嘛你就不要玩，不然就要夾到出來為止。」