NOW早報／變異株侵！8、9月恐流行　莊人祥：維持口罩令

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莊人祥說明，在已流行的國家發現，BA.4、BA.5發展一段時間後，疫情仍會再往下降，死亡數也沒有增加的趨勢，而且國內追加劑多在最近半年內接種，和其他已接種過很久的國家不同，加上國內疫情從四月開始到七月都還在流行，都是對台灣防範BA.4、BA.5比較有利的部分。
另外研究指出，BA.4、BA.5要流行至少要超過30%以上本土病例，目前尚未偵測出來，因此可能要到8月或9月才會有一波流行，但對台灣仍不會有太大影響。
今日天氣／南部留意陣雨！各地加強防曬 紫外線過量至危險級
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，昨（13）晚至今晨因南方雲系北移帶來水氣，影響到南部地區及東南部地區出現陣雨，其餘地區影響不大，因此今日各地仍維持多雲到晴的好天氣。午後各山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨的機率，尤其南部地區和山區會有較大雨勢。
氣溫方面，今日大部分地區感受上高溫炎熱，清晨各地低溫約落在26、27度，白天各地區高溫普遍高達33至35度，局部地區溫度還會再高一些，大台北地區、宜蘭地區及花蓮地區高溫可能來到36度以上，花蓮縱谷甚至可能達38度。紫外線方面，今日各地都達過量級，台東縣更是達危險級。
第2例猴痘境外移入！30多歲男軀幹、臉紅疹 隔離治療中
疾管署12日公布，國內新增第二例猴痘境外移入個案，為一名赴美出差的30多歲本國籍男性，入境時自主通報疑似染疫，經檢查後證實確診，該個案出現臉部、軀幹紅疹，同時伴隨疼痛，目前仍隔離治療中。
莊人祥指出，個案在5月份到美國出差但7/3在當地開始出現睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹等症狀，7/5看診後服用抗生素，但病況仍未改善，且出現紅疹、腹瀉等新症狀，7/10返國入境時，自述疑似染病，採檢證實確診。
莊人祥說明，此例個案在飛機上時，左右2側皆無人坐，入境後立刻自述有染疫可能，因此相關後送都有進行防護，無需特別監測匡列相關接觸者；另外疾管署仍積極在與國際藥廠洽談採購猴痘疫苗事宜，預期八月前能到貨。
夏克立友人氣炸！借信用卡變「可能的小三」 火大喊求償
黃嘉千、夏克立16年婚姻生變，儘管她不願家事叨擾他人，親友攻防戰卻早已開打，夏克立的女性友人林小姐日前發聲，指控黃嘉千冷暴力等5大罪狀，嚴厲詞語對女方造成不少傷害，《新聞挖挖哇》談論此事時，質疑林小姐把信用卡借給夏克立，關係過從甚密，讓當事人忍不住跳腳，認為被節目污衊成「可能的小三」，不排除向節目求償！
眼科醫師黃宥嘉狠批夏克立是媽寶，指責他想表達意見應自己發表，不應透過他人，明知夫妻關係不好，怎會還期盼黃嘉千送三餐，還要朋友幫忙，覺得一個成年人無法處理隔離事宜，這件事令人匪夷所思，認為林小姐文章有許多破綻。
節目播出後，林小姐在《新聞挖挖哇》的影片留言解釋，夏克立前年返台，為了省錢在友人家的空屋隔離，沒有飯店的檢疫餐，自己單純去送物資，發現夏克立的信用卡過期，新卡被寄到家裡，黃嘉千卻置之不理。她和先生詳談後，拿出一張額度不高的信用卡給夏克立，只是單純的友誼，她感嘆，「從什麼時候開始，舉手之勞雪中送炭，已非放諸四海的道德標準了？被污衊成『可能的小三』。」考慮要對製作單位求償。目前《新聞挖挖哇》已將該影片自網路下架。
羽球／小戴又傷又累！宣布提前退賽
超級500系列新加坡羽球公開賽，台灣女將戴資穎身體不適，決定提前退賽，放棄次輪賽事，之後將返台備戰台北羽球公開賽。
戴資穎近2個月連續出征泰國、印尼、馬來西亞和新加坡等賽事，且幾乎每周一站，身體也出現疲勞期，尤其腿部傷勢加劇，因此才決定棄賽。
本次新加坡公開賽，戴資穎直落二擊敗台將白馭珀，明天原本將碰上日本選手川上紗惠奈，卻因為身體不適無法繼續比賽。
國際疫情趨緩，近2個月賽事密集，日前小戴宿敵陳雨菲也因身體不適提前退出新加坡公開賽，小戴也只打了一場就退賽。
戴資穎日前在印尼公開賽封后，但前2個系列賽都在4強不敵陳雨菲。新加坡公開賽前就曾透露身體不適，如今決定退賽，也無緣爭冠。
台灣buffet王者不是旭集？「黑馬」跑出：打100通才訂到
buffet吃到飽餐廳因其能夠自由選擇，且料理相當多樣化的特點，吸引不少民眾前往享用美食，近年來也有越來越多店家供消費者選擇。不過，就有網友近日想與女友至buffet餐廳，慶祝交往周年，而好奇詢問「不知道台北哪一家自助餐各位最推呢？」對此，就引來老饕們選出業界最強黑馬。
原PO於Dcard表示，最近與女友交往滿周年，決定選擇一間buffet餐廳慶祝，但他苦惱直呼「不知道台北哪一家自助餐各位最推呢？」緊接著列出眾多選項，包括十二廚、NAGOMI和食饗宴、饗饗、旭集、柏麗廳和漢來海港等。
問題一出，隨即掀起老饕們熱烈討論，「我覺得旭集最優」、「推君悅的凱菲屋」、「要景、氣氛推饗饗；要海鮮、生魚片、干貝、炙燒壽司推旭集；要甜點推寒舍艾美」、「我覺得柏麗廳很讚耶！一來食物品質不錯、二來訂位難度沒那麼高，用餐座位也蠻寬敞」。
在眾多留言中，「饗饗」則獲得最多人的支持，「要慶祝絕對是饗饗，有夜景，東西又好吃，唯一缺點是真的難訂，我兩隻電話輪流打，打了一百多通才訂到」、「最推饗饗～東西好吃氣氛也好～晚餐時段我覺得氣氛最好！訂位可以說要靠窗」、「只有饗饗吃了還想再吃，但就是很難預約，每次都提前超久預訂」。
此外，「NAGOMI和食饗宴」也以黑馬之姿衝出，直言「推饗饗，但今天朋友說nagomi超讚，讓我很想趕快去吃」、「NAGOMI是欣葉新開的吃到飽，生魚片和炙燒干貝超讚，我之前去吃還有九折耶！」（編輯：賴禹妡）