俄烏土耳其會談化解穀物危機　俄稱擊落4架烏國戰機

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俄羅斯和烏克蘭今天和聯合國與土耳其官員在伊斯坦堡會談，盼突破數月來僵局，讓烏克蘭穀物再度從黑海港口安全出口。
在全球貧窮地區面臨嚴重食物短缺的威脅下，烏克蘭和俄羅斯雙方代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，今天首度面對面會談。
俄烏雙方雖表示會談有所進展，但也堅持各自的要求，恐導致會談破裂。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）12日試圖淡化外界對會談可能很快破裂的預期心理。「我們確實很努力，但還有不少工作要做。」
●尼古拉耶夫5平民死於砲轟 俄稱擊落4架烏國戰機
烏克蘭總統府表示，今天在鄰近黑海的南部港口城市尼古拉耶夫周邊地區，至少有5人在俄軍砲擊下喪命。俄羅斯國防部則宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。
法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，密集發射的28枚火箭彈破壞了尼古拉耶夫（Mykolaiv）部分地區的一間醫院和多間民宅。
俄羅斯國防部指出，俄軍已用「高精度地對空飛彈」瞄準尼古拉耶夫，並聲稱在該市以東殺死數十名烏國士兵。
●自行宣布獨立後 頓內茨克為駐俄「大使館」揭牌
俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內茨克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。
綜合法新社與路透社報導，自行宣布獨立的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）在莫斯科市中心替其「大使館」揭牌；該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。
●樂高停止在俄羅斯所有業務
全球最大玩具製造商樂高（Lego）12日表示，將停止在俄羅斯的所有業務，解僱莫斯科員工，並終止與一家在俄羅斯擁有81間門市企業的合作關係。
樂高發言人表示，「鑒於經營環境持續受到廣泛干擾」，公司決定「無限期停止在俄羅斯的營運」。
俄羅斯入侵烏克蘭後，樂高已於3月停止向俄國供貨。（編輯：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110713