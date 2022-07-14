夏季旅展拼了！五星飯店行程買1送1 熱門票券優惠一次看
2022台北國際夏季旅展自明（15）日起至18日在台北世貿一館登場，雄獅集團即起開跑線上旅展之外，旗下品牌「旅天下」則參展實體，祭出國旅團買一送一，以及綠世界門票、陶板屋餐券、威秀電影票等人氣票券優惠。
因應暑假旅遊旺季，旅展將祭出國旅團限量買一送一，主打平日出發、入住五星級飯店，包含「北宜蘇澳五星晶華半自由2日」，走訪朝陽步道、粉鳥林秘境，搭配台北晶華酒店住宿，兩人同行3999元起；「北桃荷花五星君品半自由2日」前往蓮荷園休閒農場，欣賞大賀蓮、睡蓮、牡丹蓮、泰國蓮等品種，還有不能錯過的「大王蓮水上漂」體驗，晚上入住台北君品酒店，同樣是兩人同行價3999元起。
旅展也推出國內熱門飯店優惠，最受親子歡迎的「嘉義棒棒積木飯店」2979元起，含鯨奇樂園門票及贈積木造型橡皮擦；「花蓮美侖大飯店」住宿含早餐住房專案每晚3780元起；「台北慕舍酒店」升等酒莊客房每晚4088元起；「高雄義大皇家酒店」二大送二小升等雅緻家庭房，每晚4299元起；「宜蘭晶泉丰旅」泉思套房第3位入住免費，每晚6888起。現場同步推出熱門票券優惠，包含綠世界生態農場門票每張280元、陶板屋套餐券每張610元、威秀電影票4張1000元等，都是旅展必搶商品。