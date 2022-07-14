英保守黨新黨魁選舉2人出局　前財政大臣得票數最高

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韓特（Jeremy Hunt）、查哈威（Nadhim Zahawi）的得票數分別為18、25。兩人目前未表態將轉而支持哪一位候選人。
部分保守黨內右派人士認為，應集中火力支持勝算較大的候選人，避免任內主張調高稅賦、增加社會福利支出的「左傾」蘇納克成為下一任首相。右派較青睞的人選包括曾任國際貿易大臣、財政部位階第三高官員的特拉斯。
各界分析，較有可能挺進最後一輪投票的候選人包括蘇納克、摩丹特、特拉斯。根據保守黨內部民調，摩丹特目前是草根黨員最青睞的其中一位候選人。
在原黨魁強生（Boris Johnson）領導下，執政的保守黨接連爆出官員和議員違法醜聞，5月地方選舉結果也因此大受影響。強生7日宣布辭去黨魁，並將在黨內選出新黨魁、也就是新首相後，正式卸下首相職務。新首相預計9月5日就任。
保守黨國會議員將進行一輪又一輪投票，每一輪得票數最少的候選人將被淘汰，直到最後只剩下兩位候選人，再交由全體約20萬名黨員投票選出黨魁。保守黨評估，最後兩位候選人可在21日國會休會以前順利出線。
另一方面，在野工黨昨天對看守首相強生本人及其領導的政府提出不信任動議，要求他儘快卸下首相職務、不要拖到9月，卻遭首相辦公室擋下，理由是強生已辭去黨魁，新黨魁選舉程序已啟動，對「首相」本人提出不信任動議是浪費國會寶貴議事時間。工黨稱強生此舉是破壞憲政慣例。
不過，強生政府今天對政府、也就是它自己提出信任動議，相當於以信任表決反制工黨的不信任表決，預計18日投票。若強生政府輸掉信任表決，可能觸發大選。（編輯：陳正健）1110714