出國打工陷阱多　民眾黨示警：海外求職詐騙遭販賣難脫身

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邱臣遠指出，外交部統計2021年至今已接獲近100件求助案件，光柬埔寨就超過90起，警政署刑事局日前破獲的國內犯罪集團，光一個集團一年就誘騙82名國人到到柬埔寨。由於我國在柬埔寨未設置辦事處，當地國人若有急難狀況須尋求駐越南胡志明辦事處協助，但常是鞭長莫及，被害人或家屬只能找當地有力人士或僑台商幫忙。
邱臣遠呼籲政府可以多做一點，請外交部持續宣導，並強化駐外館處的力量，協助國人平安脫困；警政署刑事局積極與各國合作，共同打擊並遏制跨國人蛇犯罪集團；勞動部加強查處相關徵才廣告，從源頭阻止不法集團招募誘騙國人；教育部發函各大專校院，對學生多加宣導，避免落入海外打工陷阱。
立委張其祿表示，我國在打擊詐騙的跨國合作上仍缺乏國人保護機制，國人遭到詐騙甚至要跟幫派大老求助，透過當地人脈才能協助脫困。現在台灣人從事詐騙從詐騙金流變成人口販運，詐騙集團就像老鼠會增生，但真正犯罪首腦藏身犯罪系統之外，甚至在犯罪偵查時早已脫身。
外交部亞太司司長周民淦表示，外交部接獲近100起國人赴海外求職遭限制囚禁案例，其中以柬埔寨最多占90％，目前只有32人平安返台。詭異的是，台灣與柬埔寨經貿往來不密切，但今年1到5月有4900多人赴柬埔寨，比到印尼、菲律賓與馬來西亞還多。
周民淦指出，外交部已於6月6日主持跨部會會議，從營救協助、提醒宣導及防制遏止等三面向精進。駐胡志明辦事處已成立專案小組，與柬埔寨台商會合作，循跨國警政執法管道處理。外交部也持續在例行記者會及社群媒體發布訊息，提醒國人注意，亦洽請政府各單位協助宣導。
內政部警政署李泱輯科長表示，去年接獲通報後，經過分析發現確實有幫派協助人口販運，成立專案小組後在今年在5、7月共逮捕9名竹聯幫分子與柬埔寨詐騙集團合作從事人口販運，經調查發現已招募82人遭詐騙出國，警政署對於詐騙行犯罪會持續嚴加查緝。