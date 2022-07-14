逃逸移工酒駕拒檢落跑躲車底　遭警喝斥嚇到失禁

我是廣告 請繼續往下閱讀
騎士最後在葆禎路上迴轉轉時自摔，仍立即起身棄車逃跑，經一番搜查，在一部汽車底盤下方發現男子藏匿身影，經員警大聲喝斥，男子才緩緩從車底下爬出，並在壓制上銬逮補過程中，疑因過度緊張失禁在褲子裡。警方將他帶回派出所盥洗，隨即對黎男施予酒測，酒測值達每公升0.71毫克。
黎男為躲避警方查緝，還拿友人證件受檢欲騙警，黎男起初還不願坦承真實身分，泰然自若地拿出友人證件照片佯裝配合，直說自己就是照片中的男子，以為可以瞞過警方，直到警方將他帶至移民署經專勤隊同仁查核後，才確認黎男身分且有逃逸移工身分。
內惟所長周信宏表示，經查黎姓越南移工1年前在台中工作時逃逸，流竄在各縣市打零工，來高雄不到1個月，未料在鼓山地區邊騎機車邊抽菸，就遭巡邏的鼓山員警攔查，一連串的脫序行為就是無法躲過警方的查緝，黎男自知已觸犯酒駕，企圖以友人證件照片混淆，但員警怎麼看都是不同的人，黎男還辯稱「來臺灣過得比較好所以變好看了！」。
鼓山警分局長蔡鴻文表示，外籍移工於道路上無照騎車逃竄跑給警方追，同仁冷靜尾隨待機並通知線上巡邏警網攔截圍捕，成功查緝到酒駕的逃逸移工。蔡分局長呼籲，市民朋友請配合警察臨檢盤查，勿鋌而走險企圖規避而逃逸，避免造成無法挽回的遺憾，也提醒市民朋友，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！