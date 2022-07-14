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逃逸移工酒駕拒檢落跑躲車底　遭警喝斥嚇到失禁

▲鼓山分局警員日前巡經鼓山三路發現越南籍黎姓男子邊騎車邊抽菸，隨即上前攔查，黎男佯裝配合隨即加速逃逸，員警立即進行攔截圍捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲鼓山分局警員日前巡經鼓山三路發現越南籍黎姓男子邊騎車邊抽菸，隨即上前攔查，黎男佯裝配合隨即加速逃逸，員警立即進行攔截圍捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-14 13:05:59

高市警局鼓山分局內惟所員警日前巡邏時，發現一名男子邊騎機車邊抽菸，隨即趨前攔查，騎士佯裝受檢卻加速逃逸，最後乾脆棄車躲進汽車底下，逮捕過程中，疑因過度緊張還失禁。他還拿出友人證件遭警識破，經查是逃逸移工，警方施以酒測超標，依公共危險罪、使公務人員刊載不實罪名和違反入出國及移民法等罪嫌，移送地檢署以及移民署專勤隊偵辦。

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▲逃逸移工酒駕拒檢跑給警追，躲汽車底盤遭警喝斥嚇到失禁。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲逃逸移工酒駕拒檢跑給警追，躲汽車底盤遭警喝斥嚇到失禁。（圖／記者郭凱杰翻攝）
鼓山分局內惟所警員莊政琦、陳君慈、蘇俊吉，於13日0時35分許巡經鼓山三路與吳鳳路口時，發現越南籍黎姓男子邊騎車邊抽菸，隨即上前攔查，騎士先佯裝配合攔查隨即按下油門加速逃逸，員警立即通報線上警網進行攔截圍捕。

騎士最後在葆禎路上迴轉轉時自摔，仍立即起身棄車逃跑，經一番搜查，在一部汽車底盤下方發現男子藏匿身影，經員警大聲喝斥，男子才緩緩從車底下爬出，並在壓制上銬逮補過程中，疑因過度緊張失禁在褲子裡。警方將他帶回派出所盥洗，隨即對黎男施予酒測，酒測值達每公升0.71毫克。

黎男為躲避警方查緝，還拿友人證件受檢欲騙警，黎男起初還不願坦承真實身分，泰然自若地拿出友人證件照片佯裝配合，直說自己就是照片中的男子，以為可以瞞過警方，直到警方將他帶至移民署經專勤隊同仁查核後，才確認黎男身分且有逃逸移工身分。

內惟所長周信宏表示，經查黎姓越南移工1年前在台中工作時逃逸，流竄在各縣市打零工，來高雄不到1個月，未料在鼓山地區邊騎機車邊抽菸，就遭巡邏的鼓山員警攔查，一連串的脫序行為就是無法躲過警方的查緝，黎男自知已觸犯酒駕，企圖以友人證件照片混淆，但員警怎麼看都是不同的人，黎男還辯稱「來臺灣過得比較好所以變好看了！」。

鼓山警分局長蔡鴻文表示，外籍移工於道路上無照騎車逃竄跑給警方追，同仁冷靜尾隨待機並通知線上巡邏警網攔截圍捕，成功查緝到酒駕的逃逸移工。蔡分局長呼籲，市民朋友請配合警察臨檢盤查，勿鋌而走險企圖規避而逃逸，避免造成無法挽回的遺憾，也提醒市民朋友，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車。

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