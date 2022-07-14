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文化部第８屆公共藝術獎入圍名單揭曉　體現公共美學

▲「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」入圍卓越獎。（圖／文化部提供）
▲「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」入圍卓越獎。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-14 10:32:24

文化部第8屆公共藝術獎今年2月下旬開放報名，受理108至109年完成的公共藝術設置計畫案，共徵得全國15個縣市共267案報名。經評選後共有46案計畫或作品入圍「卓越獎」、「藝術創作獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」及「民間自辦獎」等6個獎項。　

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文化部指出，本屆報名案件設置場域多元，作品種類豐富，不僅適切呈現公共藝術作品與環境的融合，更加深、加廣民眾參與形式，讓公共藝術作品展現高度社會性及公共性。

入圍計畫中如「新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程公共藝術設置計畫」連結廣場上的百年榕樹，將老榕樹的樹影轉化成實體的浮雕步道，並於作品置入在地居民手印，記錄永恆的時光印記。

「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」以燈光創作、燈光藝術裝置及大型戶外展演計畫推動文化資產活化，讓民眾透過藝術創作的引領，更認識在地的與文化資產

本屆報名參賽「藝術創作獎」的作品件數創歷屆紀錄，高達102件。入圍作品的藝術創作者涵蓋國內外，Inges Idee（英格斯．伊第藝術工作室）的作品《期待》以站在台中火車站前的巨型孩童，身上的豐富色彩靈感取自於火車窗外飛逝的流動風景；撒部．噶照《交織》使用自然材質與海廢材料傳遞環境保護意念，在花蓮海岸邊編織著傳統與現代。

公共藝術除了常設性作品外，近年也有越來越多臨時性策展計畫或藝術行動投入，以藝術推廣活動為主體，積極加強民眾的互動性與參與感。「台灣電力股份有限公司–高雄公共藝術設置計畫案」串聯電力、藝術與生活，計畫包含戶外展覽計畫、身體藝術、駐地工作站等，帶領民眾沉浸於多元藝術活動；「台中市議會公共藝術設置案乙案–公共創意行動計畫」以青年藝術家作品典藏、媒體宣傳計畫及藝術走跳系列活動製造對話、交流的空間。

本屆徵得14案民間自辦公共藝術計畫，設置點包含教會、金融中心、校園、街區、旅館、辦公室、百貨公司等公共空間。其中，入圍的《雲林斗南教會－時自彩繪玻璃》，即是教會集結在地社會力量，共同完成教堂主樓八角塔彩繪玻璃設計；《馬太林部落馬賽克拼貼藝術牆》透過藝術工作室與部落居民，讓色彩斑斕的藝術創作佇立於部落內；南港老爺行旅舉辦的藝術創作特展、Google總部辦公室在科技追求外兼具的藝術創作、大稻埕街角的公共藝術節，都讓公共藝術現身於城市各角落。

文化部表示，今年適逢公共藝術政策推動30年與文化藝術獎助及促進條例修法，期望透過公共藝術獎的辦理，更聚焦公共藝術發展歷程中遭遇議題，促進藝術家與各單位間經驗交流，持續發展國內公共藝術，並樹立嶄新里程碑。

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