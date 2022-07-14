離岸風電國產化未達標遭糾正　經濟部：虛心接受

監察院於昨（13）日發布對經濟部推動離岸風力發電， 要求獲得遴選分配容量的開發商必須依據產業關聯方案落實在地化政 策，以及興達港疏浚作業的執行情形提出糾正案，對此，經濟部工業局今（14）日回應，針對監察院提出的糾正案內容虛心接受， 後續並會就糾正案的內容研析後進行回應說明。





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