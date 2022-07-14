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把握最後耍酷機會！立榮航空「酷企鵝渡假機」將退役

▲立榮航空機身編號B-17001的ATR72-600「酷企鵝渡假機」，8月3日執行完從台東到松山B7-8728航班最後一趟飛行任務後，將揮別酷企鵝渡假機。（圖／立榮提供）
▲立榮航空機身編號B-17001的ATR72-600「酷企鵝渡假機」，8月3日執行完從台東到松山B7-8728航班最後一趟飛行任務後，將揮別酷企鵝渡假機。（圖／立榮提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-14 10:48:43

全球第一架酷企鵝彩繪機即將和旅客們說再見囉！立榮航空機身編號B-17001的ATR72-600「酷企鵝渡假機」，8月3日執行完從台東到松山B7-8728航班最後一趟飛行任務後，將揮別酷企鵝渡假機，進行定期維修及漆面整新，恢復立榮航空標準機身塗裝，喜歡呆萌可愛酷企鵝的民眾及航迷們，千萬要把握最後搭乘機會。

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為了感謝旅客６年來對酷企鵝渡假機的喜愛，特別在彩繪機執勤倒數階段，舉辦酷企鵝贈禮活動，凡於7月28日至８月2日搭乘立榮航空酷企鵝渡假機的旅客，皆可獲得酷企鵝花東大L夾。除此之外，立榮航空還為搭乘8月3日所有酷企鵝渡假機執飛航班的旅客們準備了超豐富的紀念品組，除可獲贈內含酷企鵝花東大L夾、行李吊牌、便條紙等精美禮品，還可獲得台東超人氣伴手禮青澤聯名醬心蛋捲，為旅客與酷企鵝渡假機留下別具意義的最後一日飛行回憶。

立榮航空表示，酷企鵝渡假機為立榮航空首架彩繪機，同時也是全球第一架酷企鵝彩繪機，活潑又熱情的個性非常適合詮釋旅遊渡假的心情，自2016年推出以來，陸續執飛松山往返澎湖馬公、花蓮及台東等航線，共15,126架次，總載客人數更是超過82萬人次，與旅客們共度許多美好的假期。酷企鵝獨特可愛的呆萌療癒形象，更是廣獲旅客喜愛，無論是主題自助報到機台、特製的登機證、行李條…等，每一項都是旅客必定拍照、留念的服務品項。

立榮航空酷企鵝渡假機即將在8月3日光榮身退，喜愛酷企鵝的粉絲及航迷們，務必要把握最後與它合影及飛行的機會，讓酷企鵝在您的旅程留下難忘的回憶。

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