公司禁開冷氣！員工「提離職錯了嗎」　前輩一句突破盲點

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原PO提到，去年10月到職時，天氣並沒有太熱，因此沒注意到公司冷氣使用規定，直到最近天氣越來越炎熱，才發現公司「很節儉」，規定要超過32度才能啟動冷氣，且冷氣溫度只能設定在28度，理由是吹太冷對身體不好，且能節能減碳、省錢。
其他人曾試著向老闆反應，希望冷氣溫度能調低一點，不過老闆反而認為室內設定28度剛好，請會熱的員工自行準備小風扇。其次是公司規定晚上6點下班時間後要準時關冷氣，如果有事要加班，就必須待在又悶又熱的空間裡。
原PO求助天氣越來越熱，很難想像怎麼熬過這個夏天，尤其室內悶熱上班很煩躁沒效率，但又擔心因為公司不開冷氣就離職太過衝動。網友正反兩面看法不一，部份網友認為從細節就能看出公司福利，認為連冷氣都不開，年終也不會好到哪去，「公司大概不是很賺錢，去找賺錢的公司，才有可能對員工好」、「我的情況跟你一樣，但是沒有冷氣跟電風扇，所以我最近離職了。」
但也有人持不同看法，提醒貿然離職也未必能去到理想的公司。「每間公司都有特殊慣例，沒有必要為冷氣而離職，離職是因為專長、工作内容、主管因素、薪資才會考慮。」紛紛建議原PO先磨練自己的專長技能，有了能力才有選擇權，更直言「有自己的辦公室，冷氣自己設定」。