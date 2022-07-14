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公司禁開冷氣！員工「提離職錯了嗎」　前輩一句突破盲點

▲網友發文求助，因為公司不開冷氣、熱到受不了，提離職會不會太衝動，引發正反兩派看法。（示意圖／取自pixabay）
▲網友發文求助，因為公司不開冷氣、熱到受不了，提離職會不會太衝動，引發正反兩派看法。（示意圖／取自pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-14 11:40:48

天氣熱到爆，但公司禁開冷氣怎麼辦？有網友發文求助，如果因為公司不開冷氣而離職，理由會不會很誇張，引發網路熱議。有人認為連冷氣都不開，年終也不會好到哪去，要原PO「塊陶阿」，但也有其他網友分享，這並非特例，某些公司也是相同作法，建議原PO可自備電風扇，並把重心放在自我鍛鍊，不輕易煩躁也是一種鍛鍊。

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有員工以「因為公司不開冷氣而想離職，會很誇張嗎？」為題，在104職涯診所發文求助。原PO透露今年24歲，在現職工作還待不到一年，「整體而言公司的待遇與工作內容我都覺得還可以接受，離家也不算遠，本來想好好在這份工作上累積，但最近卻因為冷氣的問題很想離職。」

▲進入夏季，怕熱的民眾越來越難接受沒有冷氣的室內空間。（圖／資料照）
▲進入夏季，怕熱的人越來越難接受沒有冷氣的室內空間。（圖／資料照）
原PO提到，去年10月到職時，天氣並沒有太熱，因此沒注意到公司冷氣使用規定，直到最近天氣越來越炎熱，才發現公司「很節儉」，規定要超過32度才能啟動冷氣，且冷氣溫度只能設定在28度，理由是吹太冷對身體不好，且能節能減碳、省錢。

其他人曾試著向老闆反應，希望冷氣溫度能調低一點，不過老闆反而認為室內設定28度剛好，請會熱的員工自行準備小風扇。其次是公司規定晚上6點下班時間後要準時關冷氣，如果有事要加班，就必須待在又悶又熱的空間裡。

原PO求助天氣越來越熱，很難想像怎麼熬過這個夏天，尤其室內悶熱上班很煩躁沒效率，但又擔心因為公司不開冷氣就離職太過衝動。網友正反兩面看法不一，部份網友認為從細節就能看出公司福利，認為連冷氣都不開，年終也不會好到哪去，「公司大概不是很賺錢，去找賺錢的公司，才有可能對員工好」、「我的情況跟你一樣，但是沒有冷氣跟電風扇，所以我最近離職了。」

但也有人持不同看法，提醒貿然離職也未必能去到理想的公司。「每間公司都有特殊慣例，沒有必要為冷氣而離職，離職是因為專長、工作内容、主管因素、薪資才會考慮。」紛紛建議原PO先磨練自己的專長技能，有了能力才有選擇權，更直言「有自己的辦公室，冷氣自己設定」。

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