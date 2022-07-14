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不畏疫情衝擊 85度C四款父親節造型蛋糕可賣4萬個

▲歡慶父親節，85度C推出四款造型蛋糕，預估可賣出四萬個。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.14)
▲歡慶父親節，85度C推出四款造型蛋糕，預估可賣出四萬個。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.14)

記者金武鳯／台中報導

2022-07-14 11:05:58

歡慶父親節不受疫情影響！85度C以「食尚紳士老爹」為主題，推出四款孝親造型蛋糕，造型與口味迥異。值得一提的是，儘管原物料大漲，85度C堅持不漲價外，8月5日前預購主題蛋糕，另享85折早鳥優惠。85Cafe App會員購買主題蛋糕，結帳時記得報出會員電話號碼，還有機會抽中iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air 等大獎。

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父親節來點不一樣的讓老爸驚喜一下！ 85ºC今年推出的四款造型蛋糕，每一款造型都是可愛又療癒，讓人看了心生歡喜。其中6吋「愛樂可可」，是以金沙淋面外觀像個沉穩成熟的紳士，上頭還有復古黑膠唱片，很有復古風。「霸氣一番」則為喜歡小酌的爸爸，擺上擬真的小酒瓶和酒桶，噱頭十足。

▲85度C四款父親節造型蛋糕，各款造型可愛又療癒，這款「霸氣一番」是為喜歡小酌爸爸，擺上擬真的小酒瓶和酒桶，噱頭十足。（圖／85度C提供）
▲85度C四款父親節造型蛋糕，各款造型可愛又療癒，這款「霸氣一番」是為喜歡小酌爸爸，擺上擬真的小酒瓶和酒桶，噱頭十足。（圖／85度C提供）

至於8吋的有「越野先鋒」、「啡常紳士」二款，造型都很吸睛。四款主題蛋糕使用不同頂級原物料，包括KitKat雀巢奇巧可可威化抹醬、義大利頂尖Galbani瑪斯卡邦乳酪、比利時愛迪亞水果餡等，每一款都物超所值。就算受到疫情影響，無法外出歡慶父親節，也要選一款爸爸喜歡的蛋糕一起慶祝。

搭配父親節蛋糕，85ºC特製專屬父親節蛋糕盒，經典深藍搭配金黃色系，上頭還有公事包、手錶、眼鏡等小圖案，凸顯時尚老爸風格，蛋糕盒側邊還有虛線心意小卡，消費者可自己拆下，寫上想要對爸爸表達的祝福，超級有創意。

父親節腳步近，要給辛苦老爸不一樣的驚喜哦。8月5日前預購主題蛋糕，即享85折優惠。即日起至8/8日85Cafe App會員購買主題蛋糕，結帳時報出會員電話號碼，立即自動享有抽獎資格，獎品有iPhone 13 Pro Max、Apple iPad Air 等大獎，預計活動檔期間，全台可售出四萬個主題蛋糕。


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