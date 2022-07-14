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林智堅任助理期間參與研究？國民黨：違反利益迴避

▲國民黨質疑林智堅聲稱自己參與竹科管理局研究，已經涉嫌違反公職人員利益迴避法。（圖／文傳會提供）
▲國民黨質疑林智堅聲稱自己參與竹科管理局研究，已經涉嫌違反公職人員利益迴避法。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-07-14 11:17:422022-07-14 11:21:16

民進黨桃園市長林智堅涉嫌論文抄襲，桃園市議員舒翠玲、市議員參選人凌濤、文傳會副主委林家興今（14）日召開記者會，他們質疑，若真的如林智堅自己所言，有參與竹科研究，是研究人員之一，那已經違反公職人員利益迴避法，若沒有參與，林智堅就是說謊、抄襲，林智堅應在3天內回答，若沒有回答，他們會到地檢署按鈴申告。

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舒翠玲說，林智堅一再說自己有參與竹科研究，因此論文引用資訊都沒有問題，假設林的主張正確，就觸犯公職人員利益迴避法。

舒翠玲指出，在竹科管理局決標公告中清楚寫是限制型招標，這份竹科研究案是直接委託中華大學做研究，不是公開招標，而公職人員利益迴避法中所定義關係人，其中就有各級民代的助理，必須利益迴避，若真的像林智堅所說，自己是其中的研究人員，就涉及違法。

舒翠玲質疑，現在要問清楚，林智堅到底是不是委託案的研究人員，若是，林智堅當時是柯建銘助理，難道不知道利益迴避法嗎？更令人質疑，林智堅是否利用柯建銘影響力，讓科技部編列了預算給竹科管理局，為林智堅量身打造，讓一群人幫林寫論文；若不是，林智堅就是剽竊、抄襲，林智堅應盡快跟桃園市民道歉，退出桃園市長選舉。

凌濤說，林智堅一個人的碩士論文，竟然兩本都出現抄襲、出包的問題；兩位指導教授一位是國安局局長陳明通，一位是民進黨發言人先生家族建設公司的獨立董事，兩人坐得穩如泰山。凌濤呼籲竹科管理局，不要為了品格有疑慮的林智堅，為了幫他圓謊，讓自己的聲譽受到損傷。

林家興則指出，林智堅稱自己有共同參與竹科報告，但他們也找到比對證據，當時的竹科委託報告中問卷上有研究人員的署名，也有聯絡電話，跟林智堅同年畢業的彭同學、陳同學的問卷上也有署名，只有林智堅的沒有署名。林家興諷，林智堅發佈了看起來很年輕的口號「年輕桃園，堅定向前」，但應該是「落跑新竹，堅定抄襲」比較名實相符。

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