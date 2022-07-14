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最新法規上路　移民署前進嘉義後湖工業區宣導

▲越南移工阿芳（右一）分享，她喜歡學習中文，透過移民署的宣導除了知道騎電動車要選有合格標章以外，還有APP教我學中文，感謝台灣政府的用心。（圖／移民署提供）
▲越南移工阿芳（右一）分享，她喜歡學習中文，透過移民署的宣導除了知道騎電動車要選有合格標章以外，還有APP教我學中文，感謝台灣政府的用心。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-14 11:34:52

「在台逾期居留，最高可處1萬元罰鍰，並管制再入境。」、「匯錢給國外親友應透過合法管道，避免遭詐騙或涉入洗錢。」、「騎乘沒有紅色閃電標誌合格標章的電動自行車會被沒入！」、「擅自改裝電動自行車，最高將處新台幣5,400元罰鍰！」及「教育部華語101APP教您學中文！」，這些資訊都在移民署南區事務大隊嘉義市服務站的「報你知」宣導活動中推廣。

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嘉義市服務站近日前進後湖工業區辦理移工宣導活動，內容包含在台居留法令、地下匯兌問題、電動自行車新規定以及學習中文的工具等與生活息息相關的法令及資訊。在場的越南籍移工阿芳說，「我來台工作3年多，持續地學習中文，之後會多多利用移民署介紹的華語101APP，並跟朋友分享這個工具。」她又說，「我平時都以電動自行車代步，因為工作緣故，無法隨時瞭解切身相關的資訊，這個宣導活動讓我知道要購買或騎乘有合格標章的電動自行車並且不能改裝，以後會多注意，不然賺的辛苦錢就白白浪費了！」

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署持續透過多元管道向移工宣導我國法令，協助他們掌握政府重要資訊，安心在台工作。另移民署設置「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」，提供中、英、日、越、印、泰、柬7種語言諮詢服務，若新住民及外國朋友在台有法令或生活上的問題不知道該如何尋求管道獲得資訊，可撥打此熱線詢問，歡迎新住民及外國朋友多加使用。

▲移民署到工業區宣導各項法令，獲得移工朋友們的熱情支持。（圖／移民署提供）
▲移民署到工業區宣導各項法令，獲得移工朋友們的熱情支持。（圖／移民署提供）

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