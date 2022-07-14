新課綱首屆考試剛落幕　國教盟發布調查、檢視實施成效

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國教行動聯盟家長部長王瀚陽指出，學習歷程成效分為本質了解與正面果效2部分，每題由非常不同意1分到非常同意5分，單題3.4分以上視為及格；調查人數在年齡部分以46到55歲居多，占44.9%，正好是高中生家長的年紀；家長與學生之間，成效無顯著差異。
本質了解共4題，包括準備學習歷程檔案能夠「呈現學生個人學習特色亮點」、有助於個人成長、準備製作過程可協助發掘興趣與志向、了解大學教授所要看到的內容為何，每題平均為2.64至2.9分之間。
正面果效共5題，包括學習歷程可提升學習態度與成果、可提升基礎學習能力、可提升時間運用、有助減輕學習壓力、有足夠時間準備學習歷程檔案，每題平均為1.79至2.55分。在整體看法－學習歷程是有效果，平均分數為2.43分。
王瀚陽表示，學習歷程檔案的成效調查，在每一題均呈現不及格狀態，其中學習歷程檔案有助減輕學習壓力，甚至僅有1.79分，有足夠的時間準備學習歷程檔案僅2.07分，顯現增加學習壓力、準備時間不夠是學習歷程檔案為人詬病、引起不滿最大的原因。
另外，在學習歷程成效質性回應部分，「教改頻繁學生困擾」類別回收220份，為最多。民眾認為，108課綱強調的素養並沒有在教育部規劃的政策內看到，草率規劃、缺乏考量。「流於形式耗費時間」類別回收143份，民眾認為，製作學習歷程費時且收穫不大。
有高三社會組男生在填答問卷中表示，「學習歷程很多時候都限制了學生的方向，我們還是只能從老師指定的作業、課表上固有的課程選擇相對有興趣的東西來做學習歷程。」社會組女生表示，「學習歷程檔案進行得太過倉促且毫無必要性，我認為可以讓學生交檔案做紀錄，但不應該有時間限制，會導致學生有更多的壓力。」
國教盟理事長陳鐵虎建議教育部，增加課程諮詢教師並強化其功能，減其授課負擔及補足專業，以協助學生學習歷程製作；了解學生不滿意學習歷程原因；協助拉近城鄉差距，補助及補足偏鄉的課程及師資；學習輔導及適性探索，應從小學、國中，及早規劃引導探索與輔導。
另外，對於大學入學考試分科測驗恢復國文、英文與數乙的看法，有2677人（68.8%）表達支持恢復、僅262人（6.7%）回應不支持恢復；有學子及家長質疑現行升學制度的公平性。
王瀚陽建議增加分發考試入學名額，給予不擅長準備書面審查或面試的學子公平的升學機會；分科測驗成績是作為大學分發入學的依據，與學測採級分制、做為申請入學門檻的定位不同，應具備高度鑑別度，並儘快恢復國文、英文及數乙，讓社會組、文科優勢同學得以發揮所長。