PLG／領航猿2換1　成力煥三年換三隊

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領航猿總教練卡米諾斯認為其場上無持球打法以及投射範圍廣的特質，都相當符合團隊文化，也助於增添團隊進攻火力，另外，成力煥也具備優異防守能力，也曾於PLG第一季獲得年度第一隊與防守第一隊的肯定，總教練卡米諾斯表示：「綜合評估過往數據，成力煥能夠有效降低對手投籃效率，為團隊設立一個高防守強度的標準，進而提升團隊整體的防守強度，強化團隊的防守網，對於戰力能有大幅提升。」
本次領航猿交易前鋒林耀宗與後衛吳家駿予台新夢想家，領航猿也感謝兩位球員多年來的付出，林耀宗加入璞園體系近八年，自2014年加入SBL璞園，2020年轉戰PLG桃園領航猿，以優秀的彈跳能力驚豔眾人，曾於單場搶下19個籃板締造個人PLG賽季最佳紀錄，場上的拚勁有目共睹；而吳家駿則自2016年SBL賽季即披上璞園戰袍，迄今六年時間，以優異的傳導與組織能力帶動團隊進攻，為球隊倚賴的後場指揮官，2021-2022球季轉戰PLG，第一年即繳出多場比賽得分上雙的好表現外，更有單場22分，三分球投五中五命中率百分百的精采演出。
此次交易除雙方球員陣容異動外，桃園領航猿亦獲得夢想家首輪選秀權，將於2022年選秀獲得首輪第一、三、四順位共三個選秀權，對此，總經理陳信安表示：「針對本次選秀名單，內部都持續討論中，會考量整體戰力做出最好選擇，橙客們請拭目以待，持續為桃園領航猿新球季加油。」