超商「品客保溫杯」太小不實用？250ml能裝啥 用途曝光
今年初日本附錄雜誌推出「品客保溫杯」，將品客筒罐變成隨行保溫杯，不只外觀上大鬍子的圖案唯妙唯肖，保溫瓶背面還有洋芋片成份表，擬真模樣讓人看了直呼可愛，但要價近千元卻令人縮手。因此這次7-11、全家首度推出品客保溫杯組合，並祭出限時特價399元，一開賣就在各大社群造成洗版。
搶攻中元零食糖餅商機，品客洋芋片推出隨行保溫杯組合，內附一罐洋芋片之外，還有一款容量250ml的隨行保溫杯，內膽是304不鏽鋼材質，附有茶漏設計，可保冷保溫4小時。7-ELEVEN門市獨賣原味紅色款，APP可預購洋蔥綠色款，全家超商則可買到洋蔥綠色款現貨，兩大超商皆限時特價399元。
小巧的品客保溫杯一曝光就引發高度關注，許多人更是手刀衝出門搶買，但也不少人惋惜：「是很心動，但是250ml真的太沒路用了」、「好可愛喔，可惜250ml太小了」、「很好看，可是容量只有250cc放棄了」，紛紛認為保溫杯容量只有250ml並不實用。
從實品來看，品客保溫杯直徑5.5公分、高17.8公分，雖然小容量保溫杯被許多民眾視為「廢物」，但在某些人眼中卻是「神物」。過去網路就曾熱議迷你保溫杯用途，除了長輩是主要使用族群，外出放包裡負擔小，很適合喝口水潤喉、三餐吃藥使用。另一族群則是上班族，放在辦公桌能保溫防潑灑，且正因為容量不多、幾口就喝完，因此會強迫自己定時起身，走到茶水間裝水活動筋骨，避免整天坐在椅子上。
對於有小孩的家長來說，如果活動範圍有提供飲水機，像是兒童樂園、親子館、博物館等，取水相對容易，帶太大支保溫瓶裝滿水反而很重，這類隨行保溫瓶就發揮想喝再裝的功用。
但如果想用來盛裝飲料，享受環保杯減免5元的優惠，迷你保溫杯就真的「無路用」了，因為超商咖啡光是中杯就有360ml，手搖飲店中杯大約是500ml，帶這類保溫杯出門就完全派不上用場。