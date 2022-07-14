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超商「品客保溫杯」太小不實用？250ml能裝啥　用途曝光

▲7-11、全家開賣「品客隨行保溫杯組」，可愛模樣立刻吸引民眾搶買。（圖／HYR提供）
▲7-11、全家開賣「品客隨行保溫杯組」，可愛模樣立刻吸引民眾搶買。（圖／HYR提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-14 13:13:242022-07-14 13:15:06

今年初日本附錄雜誌推出「品客保溫杯」，將品客筒罐變成隨行保溫杯，不只外觀上大鬍子的圖案唯妙唯肖，保溫瓶背面還有洋芋片成份表，擬真模樣讓人看了直呼可愛，但要價近千元卻令人縮手。因此這次7-11、全家首度推出品客保溫杯組合，並祭出限時特價399元，一開賣就在各大社群造成洗版。

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搶攻中元零食糖餅商機，品客洋芋片推出隨行保溫杯組合，內附一罐洋芋片之外，還有一款容量250ml的隨行保溫杯，內膽是304不鏽鋼材質，附有茶漏設計，可保冷保溫4小時。7-ELEVEN門市獨賣原味紅色款，APP可預購洋蔥綠色款，全家超商則可買到洋蔥綠色款現貨，兩大超商皆限時特價399元。

▲7-11開賣原味品客隨行杯組，特價399元，內含原味洋芋片110g一罐、品客保溫杯，全台限量3萬盒。（圖／取自7-ELEVEN IG）
▲7-11開賣原味品客隨行杯組，特價399元，內含原味洋芋片110g一罐、品客保溫杯，全台限量3萬盒。（圖／取自7-ELEVEN IG）
▲保溫杯附茶漏設計，但內容量只有250ml。（圖／HYR提供）
▲保溫杯附茶漏設計，但內容量只有250ml。（圖／HYR提供）
小巧的品客保溫杯一曝光就引發高度關注，許多人更是手刀衝出門搶買，但也不少人惋惜：「是很心動，但是250ml真的太沒路用了」、「好可愛喔，可惜250ml太小了」、「很好看，可是容量只有250cc放棄了」，紛紛認為保溫杯容量只有250ml並不實用。

從實品來看，品客保溫杯直徑5.5公分、高17.8公分，雖然小容量保溫杯被許多民眾視為「廢物」，但在某些人眼中卻是「神物」。過去網路就曾熱議迷你保溫杯用途，除了長輩是主要使用族群，外出放包裡負擔小，很適合喝口水潤喉、三餐吃藥使用。另一族群則是上班族，放在辦公桌能保溫防潑灑，且正因為容量不多、幾口就喝完，因此會強迫自己定時起身，走到茶水間裝水活動筋骨，避免整天坐在椅子上。

▲全家開賣綠色款品客隨行保溫杯組，內含經典洋蔥口味洋芋片及250ml保溫杯，8/23前特價399元。（圖／業者提供）
▲全家開賣綠色款品客隨行保溫杯組，內含經典洋蔥口味洋芋片及250ml保溫杯，8/23前特價399元。（圖／業者提供）
對於有小孩的家長來說，如果活動範圍有提供飲水機，像是兒童樂園、親子館、博物館等，取水相對容易，帶太大支保溫瓶裝滿水反而很重，這類隨行保溫瓶就發揮想喝再裝的功用。

但如果想用來盛裝飲料，享受環保杯減免5元的優惠，迷你保溫杯就真的「無路用」了，因為超商咖啡光是中杯就有360ml，手搖飲店中杯大約是500ml，帶這類保溫杯出門就完全派不上用場。

▲內膽是304不鏽鋼材質，保溫保冷時效約4小時。（圖／HYR提供）
▲內膽是304不鏽鋼材質，保溫保冷時效約4小時。（圖／HYR提供）

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