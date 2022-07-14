壽司郎「整桌打7折」開跑湧現人潮 現場直擊幸運兒爽嗑
壽司郎今（14）日開跑「整桌打7折」快閃一日限定優惠活動，才接近中午就湧現用餐人潮，《NOWnews今日新聞》帶大家直擊台灣壽司郎民權建國店，據業者透露，今天各分店訂位人數不錯，用餐時段都比平時更快訂滿，而且與前後一兩天相比，7月14日的預約狀態有比其他天來得好。
壽司郎今日開跑的快閃一日優惠活動，只要是今年30歲（1992年出生），並且生日為任一月份30日的顧客本人，就能享有消費「整桌打7折」優惠。同行者含壽星本人最多 6 位同桌，且需為同一訂位代號，不得跨桌使用。生日以國曆生日為主（虛歲不算），活動期間每人限用一次。
直擊台灣壽司郎民權建國店現場，接近中午時間就湧現用餐人潮，據店員觀察，現場人潮比平常多了不少。其中，前來使用該優惠的消費者，願意透露的有兩桌客人，一桌為同桌最高人數的6人、另一桌為3人共餐，就是鎖定了該優惠活動來用餐。
日式迴轉壽司台灣壽司郎，平價美味深受台灣消費者喜愛。曾引起全台「鮭魚之亂」轟動國際，如此受歡迎的程度，連日方都對台灣市場深具信心。雖然2020年起受到疫情影響，但引積極展店，短短4年之內已經迅速累積開出30家店，7月才新開宜蘭站前店、高雄岡山樂購廣場店。業者更表示，今年將開始強化地方性展店，預計深入全台各縣市提供美味。