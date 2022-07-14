別雨天收傘！清冠一號改自費　中醫公會：宜等8月後上路

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今柯富揚說明，公費清冠一號對象將比照抗病毒藥物，訂定適用對象範圍，衛福部專家學者與中醫師公會都認同公費清冠一號對確診者療效非常好，應持續補助。
柯富揚進一步指出，在今年4月底5月初，雙北疫情最嚴重時，民眾確診後使用清冠一號都有公費補助，現在中南部疫情仍然嚴峻，不應雨天收傘，讓民眾恐慌焦慮，應等疫情趨緩後，再重新公告適用範圍，希望能於8月後再公告。
「我認為年齡限制是不科學的！」柯富揚解釋，除了符合重症因子的65歲以上民眾，12歲以下兒童還並無好的藥物可以治療，也應列入清冠一號補助對象，此外高風險族群包含糖尿病、心血管疾病、慢性肝病、慢性腎病、免疫系統疾患、癌症患者，另未打滿三劑疫苗者也都納入公費補助對象，且不應使用西醫病名界定，會限縮民眾使用公費補助清冠一號權益，因此也希望衛福部納入中醫病名與臨床症狀考量。
柯富揚直言，現在政府政策為與病毒共存，既然是共存就是要避免病患往中重症發展，要守護民眾健康，清冠一號在輕症時就可介入，是便宜又有效的治療方法，民眾需求確實也很高，好的政策應該要延續，政府說「有政府請放心」，公費清冠一號政策也應讓民眾放心。
柯富揚透露，目前中醫師公會與衛福部有共識，衛福部會尊重中醫師公會全國聯合會的建議與意見，主管機關會找適當時間點重新公告，現在政策還在研議中，最終拍板方案為何還不清楚。
中醫藥司司長黃怡超接受《NOWnews今日新聞》電訪時則表示，現在草案已送出中醫藥司，待中央流行疫情指揮中心批准，後續也會納入中醫視訊診療流程更動時程等安排，由於尚未定案尚無法對外說明細節內容與實施時間。
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