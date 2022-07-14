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台南購物節開跑！「舊會員回娘家」享購物金

▲2022台南購物節活動時間長達5個月，獎項包括豪華汽車、機車、機票、手機與家電好禮（圖／記者林怡孜攝，2022,07,14）
▲2022台南購物節活動時間長達5個月，獎項包括豪華汽車、機車、機票、手機與家電好禮（圖／記者林怡孜攝，2022,07,14）

記者林怡孜/台南報導

2022-07-14 12:44:19

2022台南購物節今(14)日正式起跑，台南購物節滿12年，今年購物節除了豪華汽車等豐富大獎外，更首度推出「舊會員回娘家」活動，只要舊會員8/31前上網登錄發票成功，就可獲得百元購物金，還可參加抽SWITCH，歡迎民眾共襄盛舉。

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台南市長黃偉哲表示，台南購物節的業績從20多億，變到60多億，去年達到新高124億，這表示很多人願意來台南消費，台南購物節已經打出品牌，做出成績，也深得市民朋友跟所有商家的喜愛。這次購物節活動時間長達5個月，獎項包括豪華汽車，還有機車、機票、手機與實用性極高的家電好禮，歡迎全國民眾，利用暑假前來台南購物消費。


台南市經發局長陳凱凌也表示，今年共規劃了線下18大系列活動，線上6大促銷方案。7/15海安商圈餐酒節首發起跑，暑假期間有主打挖文蛤體驗，以及限量百桌七股七寶宴的「台南七股海鮮節」、讓人嘗到甜頭，甜進心坎裡的「新營甜蜜節」，吸引民眾到台南暑假嗨玩一夏。


台南市府也推出「電子化台南好康券」，活動期間只要前來台南住宿，可享受許多食衣住行的好康，今年也特別整合市內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者共同參與。此外，線上優惠活動雙軌並進，結合「台南好物」及「台南便利送」購物平台，勢必為台南的觀光與消費注入可觀的效益。台南購物節也特別加碼，8月起，週週抽出2千元吃飯金，邀請民眾踴躍消費品嚐台南在地美食、振興餐飲經濟。


只要於活動期間在台南市商店消費，憑單筆消費滿100元發票，或於台南好物與台南便利送網路平台消費滿100元，即可獲得一組序號，憑發票或序號可至2022台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄抽獎。9月起將每月舉辦好禮月月抽，請民眾把握購物節期間上網發票登錄，將大獎好禮帶回家！



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