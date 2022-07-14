台南購物節開跑！「舊會員回娘家」享購物金

2022 台南購物節今 (14) 日正式起跑，台南購物節滿 12 年，今年購物節除了 豪華汽車 等豐富大獎外，更首度推出「舊會員回娘家」活動，只要舊會員 8/31 前上網登錄發票成功，就可獲得百元購物金，還可參加抽 SWITCH ，歡迎民眾共襄盛舉。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，台南購物節的業績從 20 多億，變到 60 多億，去年達到新高 124 億，這表示很多人願意來台南消費，台南購物節已經打出品牌，做出成績，也深得市民朋友跟所有商家的喜愛。這次購物節活動時間長達 5 個月，獎項包括 豪華汽車 ，還有機車、機票、手機與實用性極高的家電好禮，歡迎全國民眾，利用暑假前來台南購物消費。

台南市經發局長陳凱凌也表示，今年共規劃了線下 18 大系列活動，線上 6 大促銷方案。 7/15 海安商圈餐酒節首發起跑，暑假期間有主打挖文蛤體驗，以及限量百桌七股七寶宴的「台南七股海鮮節」、讓人嘗到甜頭，甜進心坎裡的「新營甜蜜節」，吸引民眾到台南暑假嗨玩一夏。

台南市府也推出「電子化台南好康券」，活動期間只要前來台南住宿，可享受許多食衣住行的好康，今年也特別整合市內各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等業者共同參與。

此外，線上優惠活動雙軌並進，結合「台南好物」及「台南便利送」購物平台，勢必為台南的觀光與消費注入可觀的效益。台南購物節也特別加碼， 8 月起，週週抽出 2 千元吃飯金，邀請民眾踴躍消費品嚐台南在地美食、振興餐飲經濟。