台灣首府大學111學年全面停招！學生：錯愕、衝擊大

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據了解，教育部本周一就發函學校，指依照私立學校諮詢會建議，並按《私校法》第25條規定，111學年度起停止台首大各學制全部班級之招生。
教育部日前在台首大召開座談會，有學生提出希望能提前分發，教育部在函文中也表示，為保障學生受教權益，「原則同意」協助提前分發，近期將由學校發放分發志願表，並請學校於7月31日前協助辦理學生分發說明會。
台首大學生自救會會長陳建良今（14）日表示，昨天才得知消息，感到相當錯愕，原本以為有1、2年的緩衝時間，沒想到教育部「一刀斬」全面停招，影響的不只是大學部學生，還有剛入學、滿招的33位研究生，以及境外生，約400多名學生。
陳建良說，學校一直想把學生趕走、將既有學生安排到其他學校，整體學生數下降後，即便學生有權留下來學習，教學品質、學習氛圍也堪憂。
陳建良指出，這個區域就這所大學，若要轉校，住宿、交通、工作等都會受到影響，像他目前就讀幼教研究所碩一，已經在準備論文了，就很擔憂「研究所哪來的轉學」，若屆時無法原校畢業或指導教授離開，他無法犧牲工作與家庭，乾脆就不讀了；還有境外生實習被業界肯定，選為儲備員工，雇主答應畢業後，協助其留台工作，但學生恐因學校停招，面臨無法居留台灣的問題，人生出現變卦。
私校工會理事長尤榮輝表示，據了解，若學生不接受今年轉學，台首大也願意再讓學生讀一年，但一年後還是要強制轉學。