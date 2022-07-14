網球／台灣組成夢幻陣容　曾俊欣、莊吉生領軍捍衛主場

2022年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽「世界二級賽事」定於9月17至18日在臺北市網球中心登場，由總教練張孝雍率領中華台北網球代表隊迎戰香港代表隊。臺灣派出夢幻陣容，包含曾俊欣、吳東霖、莊吉生、許育修和楊宗樺等全國排名前五好手全數到齊，攜手捍衛主場。





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