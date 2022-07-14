網球／台灣組成夢幻陣容　曾俊欣、莊吉生領軍捍衛主場

2022年台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽「世界二級賽事」定於9月17至18日在臺北市網球中心登場，由總教練張孝雍率領中華台北網球代表隊迎戰香港代表隊。臺灣派出夢幻陣容，包含曾俊欣、吳東霖、莊吉生、許育修和楊宗樺等全國排名前五好手全數到齊，攜手捍衛主場。
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本次中華代表隊派出夢幻陣容，陣中包含目前單打世界排名90位的「新臺灣一哥」曾俊欣，亦有世界排名180位的吳東霖，兩人今年都曾收穫挑戰賽單打冠軍，排名屢創新高，亮眼成績讓人有目共睹。雙打部分，由目前雙打世界排名149位的許育修坐鎮，許育修今年已贏得9座ITF雙打冠軍。莊吉生和楊宗樺曾多次披上國家隊戰袍，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領團隊朝勝利邁進。
總教練張孝雍對於本次賽事奪勝相當有信心，「本次台維斯杯由曾俊欣、吳東霖、莊吉生、許育修、楊宗樺代表參賽，今年新生代球員曾俊欣、吳東霖、許育修的職業排名都來到了個人新高，搭配著莊吉生、楊宗樺的經驗傳承，加上擁有主場優勢，對於這次的比賽我們相當有信心能順利晉級。」
這也是歷經新冠肺炎疫情解封後，臺灣第一個迎接的網球國際賽。本次賽事地點—臺北市網球中心，曾舉辦2017臺北世大運、2018台維斯盃亞大區二級升降賽、2019華國三太子盃等大型賽事，也是目前國內最符合國際級規格的場館，屆時歡迎全臺球迷朋友踴躍進場為中華健兒加油打氣，一同攜手捍衛主場。
除男子選手在台維斯盃拼戰外，中華女將也定於八月前往馬來西亞參加2022年金恩盃（Billie Jean King Cup，原聯邦盃）亞大區二級賽事，屆時由李珮琪和許絜瑜領軍，率領李亞芯、楊亞依和李羽芸等新生代好手，將在為期一週的小組賽全力以赴，目標朝一級賽事邁進。