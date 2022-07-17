同為日本首相卻在暗殺倖存！「安倍外公」岸信介逃過死劫

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安倍家是江戶時代經營酒與醬油釀造的知名商家，安倍的外公岸信介1896年生於山口縣，舊姓「佐藤」的他在中學時期過繼給原姓「岸」的父家因此改名岸信介；中學時期就讀於東京第一高等學校，為日本當時最富盛名的高校之一，1917年於東京帝國大學法學拿下優異成績，並以法學系第一名的成績畢業，創下了該校高分的歷史記錄。
大學期間，岸信介成爲日本知名右翼學者上杉信吉的門生，奠基了他右派思維；當時許多學歷高、能力優秀的年輕人畢業後會尋求內政部所賜予的一官半職，例如被任命為縣知事等職位，但岸信介卻對行政工作興致缺缺，傾向直接參與國家經濟發展，因此進入農商省就職，這個選擇甚至讓指導教授上杉信吉批評他「選擇了一條埋沒自己的道路」。
然而岸信介並不這麼認為，他在1926年至1927年期間規劃週遊世界，包含訪學美國、德國和蘇聯等國家的工業政策，這次遊歷讓他對於加強國家主義方針、引入計劃經濟等施政有了強烈憧憬與印象，導致他日後的經濟觀念促使他成爲「革新官僚中」的先鋒人物。
1931年9月，日本關東軍發動滿洲事變（九一八事變），奪取中國東北軍張學良掌握的東北地區，並立大清末代皇帝溥儀為傀儡皇帝，名義上設立主權獨立的「滿洲國」，實質上卻是以日本人擔任真正掌權的副手，將當地視為日本殖民地，並利用滿洲的資源實施強制工業化政策，發展完全集中於重工業發展，例如以製造輕武器、重武器的鋼鐵產業，而岸信介則被認爲是滿洲國工業發展的主導者。
1935年岸信介升為工務局長，其主張在經濟層面引入國家主義獲得該國軍部青睞，軍部允諾，只要滿洲國工業增長，岸信介便可擁有最大權限，因此同年他也被任命為滿洲國產業次長及總務次長，同關東軍參謀長東條英機、滿洲國總務廳長星野直樹、滿鐵總裁松岡洋右、滿洲重工業開發株式會社會長鯰川義介四人，並稱為「滿洲五巨頭」，日後更被稱呼「滿洲妖怪」（満州の妖怪）。
直到日本在1945年二戰投降後，岸信介因其在滿洲國的剝削作為和擔任日本二戰軍政領袖東條英機的內閣，因此被視為「甲級戰犯嫌疑犯」拘押於東京巢鴨監獄，調查時間長達3年半；然而當時由美國主導的駐日盟軍總部並未對其指控、審判及定罪，他也未曾被東京軍事法庭起訴，在1948年包含東條英機等七名「甲級戰犯」處絞刑的翌日獲釋。外界說法認為，岸信介是因為同意和美國政府合作才換取了無罪釋放，美國中央情報局認為岸信介強烈的反共傾向能幫助美國打壓日本的左派勢力，因此選擇與其合作，這也導致岸信介如今受到中國許多仇日分子的敵視。
1957年2月，岸信介以外務大臣身份署理總理大臣，推行追隨美國、向東南亞經濟擴張的方針，不僅成為自民黨最具權勢的政治人物，更是日本政壇戰爭期間和戰後從未離開政治權力中樞的重要政界人物；上臺僅3個月的岸信介同年便訪問台灣，與蔣介石簽署共同聲明要「反攻大陸」，同時大幅改組內閣，大量起用戰前右翼分子和黑社會人物，據傳也曾參與建立與統一教相關的一個政治團體、引入韓國的統一教進入日本，疑似因此為日後外孫之死種下種子。
施政方面岸信介強調日美具「特殊關係」，有意與美國簽訂新的《美日安保條約》（Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan)，以取代1951年9月8日美國與吉田茂在舊金山簽署的（舊）美日安保條約，只是岸信介為了與美國修訂《美日安保條約》，引發嚴重政治對立徹底激怒了日本民眾。
當時岸信介強行修改《美日安保條約》，於1960年6月23日在東京與美方交換批准書，激發日本革新派（以在野日本社會黨為首的左派）與日本保守派（以執政自民黨的右派）雙方鬥爭，國內動盪不安甚至有示威隊伍日以繼夜包圍國會大廈、美國大使館和東京首相官邸，一連串街頭抗議行動當中民眾喊出「反對安保」、「打倒岸內閣」的口號。
同年7月14日，岸信介參加自民黨新任黨魁池田勇人的招待會時，突遭右翼團體「大化會」成員荒牧退助刺傷，岸信介僅腿部受了刀傷，當時眾人隨即將岸信介以「抬熊」姿勢抬出會場送醫，所幸並無大礙，而當場遭逮捕的荒牧退助則表示，自己犯案動機是因為在「競選黨魁問題上對岸信介抱有反感才刺他」；雖然岸信介保住一命，但事發5天後岸信介於7月19日宣布辭職，結束約3年半首相任期。
在辭去首相職務後，岸信介定居在靜岡縣御殿場市的宅邸，因其政商界人脈廣闊，在政界仍保持影響力，1967年為自己的女婿安倍晉太郎在第31屆日本眾議院議員總選舉的山口縣選區助選，使其順利當選，也足以彰顯安倍家族在政界勢力仍相當鞏固；直到1987年8月7日才於東京醫大醫院逝世，享耆壽90歲。身後葬於家鄉山口縣田布施町以及靜岡縣駿東郡小山町的富士靈園。