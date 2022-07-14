中秋月餅禮盒相繼上市 紙雕天燈現巧思表祝福

離中秋節還有 1 個多月，市面上月餅禮盒已相繼推出，要搶攻商機。台南遠東香格里拉飯店今年推出限量款「豪華．薈萃」月餅禮盒，以寓意財富源源不斷的斜方格紋設計禮盒，配上知更鳥蛋藍增添尊貴典雅，傳遞幸福美滿。嚴選南投埔里「山形玫瑰烏龍」、及南投台茶 12 號「金萱紅茶」，打造兩款獨特風味的桃山皮月餅，入口散發淡雅花香與奶香。另兩款廣式經典口味「蓮蓉栗子蛋黃」與「紅藜山藥五穀雜糧」，隨禮盒附「山形玫瑰烏龍」及「金萱紅茶」茶葉各乙罐。

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另一款「經典．好日」月餅禮盒，以代表豐收的橙色搭配內層知性寶藍色，時尚優雅，特別選用古時貨幣軲轆錢，圓中帶菱格窗花圖紋，象徵富足圓滿。廣式月餅包含層次豐富的「黑芝麻杏仁」、茶香交織果香的「大吉嶺柑橘蘋果丁」、鮮味十足的「 X.O 烏魚子」、以及「棗泥核桃」、「蓮蓉栗子蛋黃」與「健康伍仁火腿」等 6 款。「奶黃．流金」月餅禮盒，以紫氣東來為包裝設計主軸，包含「金沙奶黃」、「夏威夷豆奶黃」、「奶黃肉鬆」等 3 款口味，鹹甜交織，回味無窮。 8 月 1 日前預購享 85 折優惠

台南晶英酒店攜手台北人氣日式甜品店「 ISM 主義甜時」雙品牌跨界聯名推出「月光的祝福」達克瓦茲禮盒，內含「青芒果蜜餞達克瓦茲」及「黑糖海鹽達克瓦茲」，並由名揚國際的剪紙藝術大師楊士毅操刀吸睛包裝，透過紙雕透出若隱若現的皎潔滿月。「黑糖海鹽達克瓦茲」以台南名產東山黑糖及七股海鹽為概念，黑糖香氣搭配海鹽鹹味點綴，鹹甜交織口味驚艷。「青芒果蜜餞達克瓦茲」選用台南代表零嘴「蜜餞」製作的青芒果蜜餞口味，夾入台南玉井芒果製成的青芒果蜜餞，酸甜果香中和杏仁香氣，清爽多層次充滿驚喜。剪紙藝術家楊士毅以「送你一道月光」為主題概念，藉由紙雕將內心話語刻畫成一輪明月，傳達對至親好友的思念與祝福。

▲台南晶英酒店推出「月光的祝福」精緻達克瓦茲禮盒，透過紙雕透出若隱若現的皎潔滿月（圖／台南晶英酒店提供）

台糖長榮酒店則規劃紛饗系列「韶光玉潤集」中秋禮盒，禮盒設計特別採天燈寓表平安的祝福，並以金縷窗花象徵健康與珍惜相處的光陰，祈願將深遠流長的思念情意與健康平安的祝福，透過皎透如月的中秋禮盒遙寄傳達給遠方思念的親友。纷饗系列「韶光潤玉集」禮盒包「晶沙酥」與「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「鳳梨無花果」，保留去年加入新創養生食材，黑蒜頭、芝麻、薑、紅黎等，融合東方起司 - 豆腐乳，製作出「黑蒜芝麻流沙」、「黑糖薑汁地瓜栗子」、「豆腐乳紅藜麥堅果」以及「玫瑰荔枝蔓越莓麻糬」等口味，搭配宏都拉斯小農咖啡 (3 入濾掛式 ) ，在品嚐月餅及享用咖啡的同時，也為宏都拉斯偏遠地區的孩童的就學機會增添了一份愛與希望。