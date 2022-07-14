女兒聽「鄧麗君歌聲」秒安靜 黃子佼項鍊藏父親人生夢想
藝人黃子佼工作、代言節目邀約不斷，即使當了爸爸仍持續在事業上打拚，今（14）日是女兒黃玉米剛搬回家第10天，他一大早就出席Podcast節目《爹地佼出來》記者會，笑說照顧女兒的疲倦程度已達「上班比下班輕鬆」。黃子佼也發現女兒只要聽到鄧麗君的經典歌曲，就會停止哭鬧、細細品嚐天后的歌聲，讓他大讚女兒很識貨：「跟我一樣有老靈魂，我喜歡愛音樂的孩子。」至於聽到誰的歌會哭最大聲，黃子佼則笑而不答。
下周就是孟耿如31歲生日，黃子佼透露夫妻倆幾乎沒時間慶祝，好在老婆很貼心：「她說沒關係不用準備，因為我們也無法出去吃大餐，那我就照顧玉米一整天當禮物好了。」表示已回家10天的女兒，表現得算不錯，最長能8小時不用餵食，但自己有時還是會焦慮到一直問保母問題。女兒出生後，黃子佼坦言確實有與孟耿如遇到一些，交往多年以來都不曾吵過的架，不過為了孩子，夫妻倆似乎較能放下身段，為了家庭退步。
另外，黃子佼今天也戴上爸爸親自刻的玉米造型項鍊，透露對方很佩服他能如願生女兒：「我爸爸已經80歲了，這條項鍊本來想趕滿月的，但前幾天才收到，他很喜歡女兒，卻一直都沒有機會生，甚至至今已認領過6個乾女兒，所以他看到我一個就中，就覺得很厲害。」表示爸爸目前還沒有與女兒相見：「疫情嚴重先不要，反正我每天都有PO文。」
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