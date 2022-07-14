Selina突破「變聲期」久違開金嗓 結婚誓言讓她體悟愛情
節目《婚禮歌手》由黃子佼、 Lulu（黃路梓茵）主持，本週最新一集重磅邀請「Selina（任家萱）」為粉絲獻唱，久未公開演唱的Selina，坦言這次不僅讓她突破心魔，也看見這世間上「真正的愛情」，相當感人，而此次義氣相挺替Lulu代班的浩子，自揭新人結婚這天其實是他跟老婆結婚11週年的紀念日，他卻為了工作必須將約會推遲，被黃子佼笑虧「拋妻棄子」。
Selina前幾年因「變聲期」加上求醫無果的關係，沒辦法再用想要的音調唱歌，便越來越少唱歌，連公開演唱都幾乎沒有，這回在黃子佼的大力邀請下，Selina決定給自己一個突破心魔的機會，希望能帶給新人滿滿的祝福。婚禮當天Selina驚喜現身時全場激動不已，她睽違多年公開獻聲，唱著象徵幸福的《小情歌》，將婚禮的幸福氣氛推到最高點，讓身為粉絲的新娘忍不住直呼：「好像仙女下凡的感覺，我會跟寶寶說，當時有他跟我們一起見證這個奇蹟。」為了讓新人留下一輩子最美好的回憶，Selina甚至獻出《四季》的首度現場演唱，誠意十足。
Selina坦言當時看著這對愛情長跑10年的新人，在證婚儀式上向對方承諾的結婚誓言，彷彿看見這世間上有真正的愛情：「看到幸福在他們身上，那種感覺很感動。」被婚禮的幸福氣氛感染到數次落淚，她也說最難忘的是唱《四季》之前，新娘主動鼓勵她：「不管怎樣都是妳的聲音，都是最好聽的。」這句話為Selina打了一劑強心針，她感性表示：「這件事對我來說有多難，心意就有多大，新娘竟然知道我是耗費多大力氣，才克服現場演唱這件事。」